Datovka v něm vypadá jako e-mail. Portál občana jde nově stáhnout i do telefonu

Ze tří testovaných úkonů se na první pokus povedly dva: zjistit počet bodů na řidičáku a zapnout si upozornění na platnost dokladů. Pro výpis z rejstříku trestů bylo nutné mít propojený Portál občana s datovou schránkou, což je zatím možné pouze přes webový prohlížeč.

Po přihlášení do aplikace čeká na uživatele celkem příznivé uživatelské prostředí. Dolní lišta je rozdělená na tři části – Domů, Datovka a Menu. Přes vyhledávací pole v horní části aplikace jde při zadání správných klíčových slov najít služby státu, které zrovna člověk potřebuje.

Orientaci však ztěžuje nutnost propojení mnoha systémů a registrů naráz. Samotný úkon vyhledání počtu bodů pro řidiče trvá více než deset vteřin, kdy se aplikace „načítá“. Pro plnou funkčnost musí uživatel také nejdříve přes web propojit Portál občana a datovou schránku, jinak mu aplikace hlásí chybovou hlášku.

„Stáhnete zde například výpis z rejstříku trestů, zkontrolujete svůj bodový stav řidiče a pohodlně přečtete i odešlete datové zprávy,“ popisuje aplikaci ředitel DIA Martin Mesršmíd.

Dodává, že DIA společně s Digitálním Českem aplikaci testovala koncem prosince také se seniory, aby zajistila zpětnou vazbu. Spuštění aplikace, původně plánované na leden, však zdržely problémy s eDoklady a schvalování umístění aplikace v obchodech Apple a Google.

Právě třeba používání datové schránky by díky aplikaci mělo být jednodušší a přehlednější. Ocenit by to mohli například živnostníci, kteří mají od loňského roku datovku povinnou a až půl milionu se do ní nikdy nepřihlásilo.

Co se do aplikace přidá Během letošního roku se do Portálu přidá například i systém DROZD , který lidem umožní lepší přípravu na případné krizové situace v zahraničí a v předstihu je upozorní před případným hrozícím nebezpečím.

Další plánovanou službou v Portálu občana bude Registr zastupování, který prošel ve středu Senátem a poslouží pro online udělení plných mocí pro úkony se státem. Tedy například při převodu vozidla, daňovém přiznání či žádosti o cestovní pasy dětí.

Kolik aplikací bude potřeba? ptají se experti

Vznik mobilní aplikace pro komunikaci se státem experti oceňují. Podle Jana Řezáče, specialistu na weby a zakladatele House of Řezáč, dává mobilní aplikace smysl v případě, že si ji lidé nechají na úvodní obrazovce svého telefonu. „Pokud se z Portálu občana stane místo, kde řeším vše s veřejnou správou, tak je to určitě krok správným směrem,“ míní.

Být dostupný na mobilech je podle Lukáše Marvana z Asociace UX pro stát v moderní době povinnost. „Co je zřejmé na první pohled, je to, že na mobilu je méně místa. Co už není tak očividné, je, že tento nedostatek místa ovlivňuje nejen jednoduchost čtení samotného obsahu, ale také celkovou orientaci ve stránkách. O to důležitější bude dobře zpracovaná navigace,“ vysvětluje Marvan.

Otázkou podle experta zůstává, jak to bude se státními službami, které nejsou součástí Portálu občana „Co třeba Portál dopravy? Ten taky bude mít vlastní aplikaci? Kolik aplikací si jako občan budu muset nainstalovat? Ideálně bych chtěl mít maximálně jednu a v ní všechno pěkně na jednom místě,“ říká Marvan.

Portál občana funguje od roku 2018 a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) jej nazývá „branou k online službám českého státu“. V současnosti jej podle něj používá milion a dvě stě tisíc Čechů. Na podzim kvůli nepřehlednosti prošel redesignem.

Podle Mesršmída by letos mohl počet uživatelé Portálu občana vzrůst z 1,2 až na 1,7 milionu uživatelů. „Pomoci by měla právě aplikace,“ říká ředitel DIA. Problémy jako při spuštění eDokladů digitální agentura neočekává. Národní Identitní Autorita (NIA), která byla v lednu po spouštění elektronických dokladů přetížena, byla posílena až čtyřnásobně. Redakci iDNES.cz to potvrdila Anna-Marie Lichtenbergová, mluvčí DIA.