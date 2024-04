Google vypíná podcastovou aplikaci. Za mluveným slovem teď musíte jinam

Google od úterý 2. dubna začal postupně vypínat svou podcastovou aplikaci. Stalo se tak na americkém trhu, kde už aplikace není dostupná, další světové trhy budou brzy následovat. V Česku je aplikace zatím stále dostupná (vyzkoušeno ke 3. dubnu), ovšem k jejímu vypnutí může dojit velice brzo. Google se totiž rozhodl službu Podcasty spojit s vlastní hudební aplikací, YouTube Music. Pokud tedy dále chcete využívat řešení pro mluvené slovo poskytované Googlem, musíte nově sem.

Pokud máte v rámci služby Podcasty zakoupena nějaká předplatná, měla by jít bezplatně migrovat do YouTube Music. Google by měl nicméně dát uživatelům dostatek času na migraci účtů, a to i poté, co službu Podcasty v daném regionu vypne. Je však i tak třeba na to pamatovat, pokud máte nějaký obsah zaplacený. Aplikace by vás k tomu měla sama vyzvat, až přijde na migrací účtů čas.

Oblíbený mluvený obsah můžete vedle YouTube Music samozřejmě najít i v dalších službách, které nejsou vázané na Google. Konkrétně na Androidu existuje alternativa v podobě Spotify, na Applu zase předinstalovaná aplikace Apple Podcasty (Google Podcasty jsou aktuálně v Česku stále dostupné i na iOS). Právě na Spotify a Apple Podcastech nadále můžete najít veškerý mluvený obsah z nabídky podcastů iDNES, stejně jako přímo na webu.

Službu Podcasty Google spustil v roce 2018, v nabídce firmy je to tedy jedna z těch mladších služeb. Na Androidu si ji za tuto dobu nainstalovalo přes 500 milionů uživatelů. Google Podcasty se zaměřovaly především na integraci hlasového asistenta a také personalizovaná doporučení obsahu.

Jako důvod pro spojení podcastové aplikace s YouTube Music zástupci Googlu již loni uvedli na firemním blogu, že lidé sami od sebe přecházejí na platformu YouTube. V průzkumu mezi americkými uživateli jich 23 % odpovědělo, že chodí za podcasty na YouTube, oproti pouhým 4 %, kteří stáli za službou Google Podcasty. Sloučení služeb vlastněných tou samou firmou tedy dává z tohoto hlediska smysl.