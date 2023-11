Lidé neví, na co Portál občana používat, kritizují experti. Pomoci má nový design

Portál občana momentálně poskytuje uživatelům přístup k více než 600 službám státu. „Jen za poslední rok se počet uživatelů téměř zdvojnásobil,“ uvádí vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš s tím, že portál v současnosti používá až milion lidí.

Státní web začal být s narůstajícím počtem funkcí velmi nepřehledný, i proto se Digitální a informační agentura (DIA) rozhodla pro jeho redesign. „Snažili jsme se, aby nový portál byl pro uživatele co nejvíce intuitivní. Hned na úvodní stránce proto uživatel vidí nejpoužívanější služby, které jsou rozděleny do kategorií, v nichž se dá snadno vyhledávat,“ říká Martin Mesršmíd, ředitel DIA, která za Portálem občana stojí.

Největší novinkou je nový vzhled datových schránek. V Portálu může mít uživatel nově všechny své datové schránky na jednom místě a přepínat mezi nimi. To se může hodit především těm, kterým bylo letos podle zákona zřízeno vícero datových schránek. „Nově zde naleznete i trvalé zálohování zpráv,“ doplňuje Mesršmíd. Celkové náklady na nový design vyšly podle Bartoše na přibližně patnáct milionů korun.

Mobilní aplikace bude k dispozici od ledna 2024.

Problém je vyhledávání

Podle expertů na UX, tedy zákaznickou zkušenost či uživatelský prožitek na webových stránkách, je největším problémem státního portálu právě velký počet funkcí, o kterých lidé nemohou mít přehled. Lukáš „BoB“ Marvan z Asociace UX si tento týden potřeboval zařídit aktuální výpis z trestního rejstříku.

„Na první pohled vcelku dobré, jen moc nechápu, proč, když je přístup k jednotlivým službám portálu založen na jejich vyhledávání pomocí našeptávače, tak proč je tzv. input (okénko pro zadání dotazu, pozn. red.) jen na hlavní stránce portálu a ne na všech? Bývá dobrým zvykem mít hledání rychle přístupné ze všech stránek portálů,“ vysvětluje Marvan.

Podle Jana Řezáče, specialisty na weby a zakladatele designové agentury House of Řezáč, portál nemotivuje lidi k tomu, aby ho používali. „Úvodní stránka je o přihlášení nikoliv o prezentaci, proč by ho lidé měli používat,“ konstatuje Řezáč. Webu podle něj chybí například lepší navigace pro uživatele, který tak nevyužije mnoho důležitých funkcí.

„Je super, že mi začne posílat upozornění, že mi třeba vyprší občanský průkaz, ale musím si to najít sám,“ dodává Řezáč.

UX designér Je klíčovou postavou při tvorbě a rozvoji produktů a služeb.

Jeho úkolem je nejprve porozumět problematice z pohledu všech zúčastněných stran (včetně občanů, úředníků, či zákonodárců) a na základě této analýzy připravit návrh, který efektivně řeší daný problém.

Ideálně by měl vyvolat pozitivní emoce a být použitelný různými uživateli.

Designérům vadí také zdlouhavé přihlašování, které je však kvůli bezpečnosti nutné. Za velkou bariéru považuje UX designér celkovou orientaci v Portálu.

„Zdá se, že všechno vsadili na jednu kartu, a sice funkci vyhledávání, jenže z toho nejde poznat, jakou veškerou agendu lze na Portálu občana řešit. A jak mám jako uživatel vědět, zda to, co hledám, tam není, nebo jen neumím hledat? Chvíli jsme se pokoušel najít něco jako rozcestník, ale nepodařilo se mi to,“ říká Marvan.

Novinou bude také mobilní aplikace Portálu občana, která bude dostupná v lednu v App Store i Google Play.

Být dostupný na mobilech je v dnešní době podle designérů už nutnost a pro státní správu by to měla být povinnost. „Mobilní aplikace dává smysl v případě, že si ji lidé nechají na úvodní obrazovce svého telefonu. Pokud se z portálu stane místo, kde řeším vše s veřejnou správou, tak je to určitě krok správným směrem,“ myslí si Řezáč.

Je potřeba aplikace?

Mobilní aplikace či mobilní verze portálu občana je podle Miroslava Koši, UX designéra z digitální agentury Sherpas, určitě dobrým krokem pro mladší a střední generace. „Největší nástrahou je místo, tedy menší prostor obrazovky, a také větší vertikálnost zobrazení, s kterou se musí počítat,“ vysvětluje Koša.

Jeho kolega Filip Ekl souhlasí s tím, že řada lidí již dnes využívá přístup spíše z mobilu a proto dává aplikace smysl. Varuje však před tím, že použití obsahově rozsáhlých aplikací na mobilu může být méně přehledné.

„Portál občana na první pohled vypadá, že se snaží s tímto problémem vypořádat a jeho převedení do podoby mobilní aplikace by mohlo fungovat dobře. Druhá otázka je, jak bude v mobilní aplikaci zvládnutá technická realizace a propojení se službami jako je datová schránka,“ míní Ekl.

Nam Do Hoai, která je v Sherpasu zodpovědná za vizuální styl projektů, celkově považuje novou verzi za zdařilou evoluci původního portálu. „UX je soustředěna na primární situaci, ve které lidé na portál občana zavítají, tedy najít a vyřídit agendu. Samotné rozvržení agend a subjektů by mohlo být více pojaté jako rozcestník,“ myslí si Do Hoai.

Podle Řezáče by portál měl být především jediné místo styku občana s veřejnou správou. „Všechna podání. Všechny řízení s úřady. Všechny doklady. Všechny notifikace. Všechny dokumenty, které na občana kdo má. Všechno na jednom místě. Vidím, co dlužím. Vidím, co musím udělat. Vidím veškerou historii komunikace se všemi úřady napříč veřejnou správou i samosprávou. Od toho jsme zatím daleko,“ uzavírá Řezáč.