České ženy do IT dlouhodobě nechtějí. Změnit to může umělá inteligence

Nedostatek žen v IT oborech je problém celé EU. Statistiky Eurostatu odhalují, že ženy obsazují pouze 22 procent technologicky zaměřených pracovních pozic. Prognózy navíc naznačují další pokles do roku 2027. V České republice přitom chybí obsadit na 30 tisíc míst v IT.

Tristní situaci českých žen v IT by mohl částečně pomoci zlepšit rozvoj generativní umělé inteligence (AI). Myslí si to výkonná ředitelka neziskové organizace Czechitas Senta Čermáková, která se tématu dlouhodobě věnuje.

„Generativní umělá inteligence nám nahrává, protože umělá inteligence nepotřebuje čistě takzvaně IT lidi, ale lidi ze všech oborů,“ říká Čermáková a dodává, že tuzemské ženy v IT čelí stereotypům.

AI může být svou komplexností a rozmanitostí pro ženy vstřícnější. Podle Čermákové nebude vyžadovat takové technické dovednosti, kterých se mnoho žen obává. Mnohem více se při jejím využívání bude dbát na „měkké“ dovednosti typu správné zadávání úkolů a kreativity ve vymýšlení pokynů.

Svět „ajťáků“ je mezi mnohými stále vnímaný očima populárního britského seriálu IT Crowd, tedy jako nudná práce v suterénu, pro kterou je potřeba umět programovat a radit lidem, že „mají počítač vypnout a zapnout“. A těmto stereotypům ženy snadno podléhají.

„Není to pro ně sexy, přitom je to nesmysl. V Estonsku jich pracuje v IT 40 procent, v Saudské Arábii 33 procent, u nás jen každá desátá. Mým cílem je inspirovat ženy k tomu, že i z účetní může být datová analytička, která bude mít třikrát větší plat a navíc pracovat ve flexibilním prostředí. Naše ženy potřebují větší sebevědomí,“ míní Čermáková.

Problém podle expertů začíná už v dětství. Přestože podíl dívek technických oborů od začátku tisíciletí stoupá, jsou tyto obory stále dominantou mužů. „V historii byli s počítačem zobrazováni především muži, obzvlášť v osmdesátých letech,“ vysvětluje Jan Schönbauer z organizace Czechitas.

Další vliv je podle něj ten, že ženy a dívky jsou docela odrazovány od matematicko-vědních oborů na základních a středních školách. Problémem je také nedostatečná provázanost užití předmětů, jako je matematika a informatika, s běžným životem.

Nejčastějším důvodem, proč ženy nezvolily obor v oblasti informačních technologií již na vysoké škole, je podle Schönbauera fakt, že o svém potenciálu často ani nevěděly.

„Nejčastější věta, kterou můžete slyšet u nás na kurzech, je: ‚No, já jsem nebyla na matiku, tak jsem na tu informatiku nešla,‘“ popisuje Schönbauer.

Ženy mohou přinést IT kreativitu

Ženský element přitom může technologickému sektoru kromě zaplněných pracovních pozic přinést i přidanou hodnotu. Ženy totiž vidí podle Čermákové IT jinak než muži, což je velká výhoda.

„Nevidí jen jedničku a nulu, ale i lidskou stránku. Často dovedou lépe pracovat v týmu, zároveň mají lepší cit pro design a krásu. Umí dělat hezká rozhraní nebo dobré UX (zákaznickou zkušenost či uživatelský prožitek, pozn. red.). Čím víc žen v IT, tím lépe pro všechny. Je to pro nás strategická příležitost. Jestli ženy do IT nedostaneme, budeme se mít hůře než ostatní,“ myslí si Čermáková.

Šéfka české a slovenské pobočky Google Taťána le Moigne přirovnává současnou situaci k autům. Česko má podle ní generaci zvyklou denně používat moderní technologie, jenže většina k nim nemá „řidičák“.

„Už když jsme před lety pracovali na projektu Digitální garáž, který nabízí jednotlivcům i firmám IT kurzy zdarma, věděli jsme, že IT a ženy se u nás rovná tragédii,“ řekla iDNES.cz le Moigne v nedávném rozhovoru.

Zakladatelka české pobočky technologického giganta navrhuje poměrně radikální cestu, jak z ženské IT krize ven. „Je nutné si jasně sestavit priority a třeba deset let se tomu tvrdě věnovat. Kdybyste se mě na přelomu tisíciletí zeptal na kvóty žen v IT, řekla bych, že jste se zbláznil. Dnes to vidím jinak, krátkodobě by nám pomohly najít talent, který ženy bez diskuse mají. Je to cesta, jak zrychlit dynamiku růstu,“ myslí si le Moigne.

Inspirace, motivace a rekvalifikace

O palčivém problému často mluví také politici. Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) poukazuje na to, že pestřejší složení týmů a zapojení lidí s různými životními i odbornými zkušenostmi zlepšuje celkové výsledky projektů a pomáhá v inovacích i kreativitě.

„Plánujeme masivní investice v řádu miliard korun do digitálního vzdělávání a lidského kapitálu, který v Česku máme,“ slibuje Bartoš.

Týden pro Digitální Česko Akci pořádá vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš a jeho tým.

Letošní ročník se zaměří na rozvoj digitálních dovedností. Potrvá do 24. listopadu 2023.

Mezi letošní témata patří rizika využívání AI nebo na jaké formy útoků si dát v kybersvětě pozor.

Pro seniory organizátoři připravili ve vybraných knihovnách programy na podporu jejich dovedností s mobilem nebo tabletem.

Kompletní seznam akcí je k dispozici na webových stránkách Týdne pro Digitální Česko.

Jeden z prvních kroků udělal jeho kabinet už letos v květnu, kdy spustil kampaň lákající ženy do oboru IT. Trvala přibližně dva měsíce a směřovala zájemkyně na webovou platformu Digitální Česko do sekce Vzdělávání. Ta funguje jako rozcestník, který představuje na jednom místě možnosti vzdělávání v oblasti digitálních dovedností.

IT.Ladies Práce v IT je plná stereotypů a přesvědčení, že ženy do tohoto odvětví nepatří. Jsme tu pro to, abychom je vyvrátili. Digitální Česko připravilo rozcestník pro vzdělávání v IT třeba právě pro vás 0 0

„Kampaní oslovujeme různé skupiny žen ve věku 25 až 45 let. Od maminek na mateřské po ženy, které současná práce nenaplňuje,“ přibližuje kreativec z firmy Ogilvy Jan Fryč, který měl kampaň na starosti. Kampaň měla podle organizátorů tři cíle.

„Za prvé inspirovat ženy, aby zvážily kariéru v rychle se rozvíjejícím IT odvětví. Za druhé motivovat ženy a pomáhat jim překonávat bariéry a obavy spojené s rekvalifikací pro práci v IT. Třetím cílem je pomoct ženám vybrat z nabídky rekvalifikačních kurzů,“ vyjmenovává tehdejší vedoucí komunikace a PR a mluvčí kabinetu vicepremiéra pro digitalizaci Anna Urbanová. Kampaň podle ní kabinet vyhodnotil jako minimalistickou, leč úspěšnou.