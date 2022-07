Česko má nejméně IT specialistek v EU, jejich podpora je ale na vzestupu

Podle loňského průzkumu Women in Tech zveřejněného agenturou IPSOS má každá druhá žena pracující v odvětví technologií pocit, že ji její pohlaví kariérně limituje. Stejné množství také vnímá nedostatek podpory žen na pracovišti a snahy o posílení jejich postavení.

Vzhledem k významně převažujícímu množství mužů v tomto odvětví je podle žen dotazovaných agenturou prostředí budováno tak, aby vyhovovalo právě mužům. Genderová rovnováha na pracovišti by přitom mohla celému sektoru výrazně prospět.

„Diverzita je hodnota sama o sobě,“ podotýká Ondřej Profant, náměstek vícepremiéra pro digitalizaci. „Proto je důležité, aby ICT sektor nebyl jen doménou mužů, ale aby také ženy dostaly prostor. Mají co nabídnout. Nemluvě o tom, že v oblasti IT nám chybí mnoho odborníků.“

Na problém se zaměřují elitní programy

Genderová stereotypizace na technologickém pracovním trhu odrazuje již v rané fázi školní docházky řadu dívěk od studia STEM předmětů a hledání zaměstnání v ICT oborech. Překlenout ji mají pomoci elitní studijní programy, které jim poskytnou nejen cenné vzdělání v oboru, ale také důležitý mentoring či možnosti networkingu s dalšími ženami. Cílem programů je také dodat dívkám potřebné sebevědomí a posílit jejich postavení v rámci převážně mužského odvětví.

Příkladem je výběrový program Summer School for Female Leadership in the Digital Age, jehož třetí ročník se uskutečnil minulý týden v Praze. Akce pod záštitou iniciativy Seeds for the Future společnosti Huawei se zúčastnilo celkem 29 porotou vybraných dívek z 27 zemí Evropské unie, Ukrajiny a oblasti Balkánu, jimž špičkoví globální experti z oboru připravili program nabitý nejnovějšími oborovými trendy, znalostmi, ale také mentoringem v oblasti vůdčího vystupování a sebeprezentace.

Zájem žen o podobný typ programů dokládá enormní počet přihlášek, kterých se organizátorům sešlo přes dva a půl tisíce. A to navzdory termínu konání akce, který připadl na hektické období letních prázdnin.

„Bylo úžasné a jedinečné vidět mladé dívky na startu svých pracovních životů, které se místo prázdninových radovánek rozhodly pro další vzdělávání ke svému rozvoji,“ prohlásila Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky, která se společně s dalšími čestnými hosty zúčastnila slavnostního završení studijního týdne. „Z atmosféry večera bylo znát, že k sobě našly cestu, dokázaly celý týden spolupracovat a večer společně oslavit své úspěchy.“

IT nabízí ženám flexibilitu i profesní růst

Odvětví technologií se rok od roku významně rozrůstá a podle předpokladů se do konce desetiletí zvýší počet pozic nabízených IT specialistům o více než 11 procent. Tento sektor láká nadstandardním finančním ohodnocením i výraznou flexibilitou, která je postupně díky širší dostupnosti práce na home office vyšší než u jiných oborů. Právě tato kombinace představuje zajímavé profesní možnosti pro talentované ženy v každé životní etapě, tedy i ve chvíli, kdy chtějí profesní růst skloubit s rodinným životem.

Programy, které cílí zejména na ženskou část populace, mohou pomoci vyřešit nejen problém genderové nerovnosti v oboru, ale také přivést do odvětví IT nové talentované a kvalifikované pracovní síly. Těch je totiž v současné době podle lídrů v odvětví po celém světě zoufalý nedostatek.