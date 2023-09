Vyhledávání AI změní. Dotaz zadáte melodií i fotkou, říká šéfka Googlu

Co dělá Google v boji proti dezinformacím?

Pro nás je to jedno z klíčových témat. Zodpovědnosti se nezříkáme, naopak si uvědomujeme, že vyhledávač hraje v této oblasti velkou roli. Co se týká dezinformací, byli jsme v posledních letech vystaveni obrovskému testu – ať už kvůli covidu, nebo z důvodu války na Ukrajině. Naším největším přispěním k řešení problematiky dezinformací je práce na produktu. Máme patnáct produktů, z nichž každý používá po celém světě půl miliarda lidí, a šest, které používají dokonce dvě miliardy. Takže když uděláme změnu třeba ve vyhledávání, má to ohromný dosah.