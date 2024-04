Disneyovci nám šlapou na paty. Herec Stránský o hlase, rolích i odporu k Brnu

Kouříte, pijete, ponocujete?

Kouřím a piju. A taky ponocuju, protože nejsem schopný se dokopat do postele před druhou hodinou.

Ptám se na to kvůli vašemu hlubokému hlasu. Představuju si, že k jeho specifickému zabarvení by mohl přispívat zhýralý život.

Možná je to v mém hlase nějaká setrvačnost z minulosti. (usmívá se) Ale teď jsem docela hodný, už nezlobím, v podstatě na to ani nemám čas. Dost často musím vstávat brzy ráno. Naši kluci si sice vymínili, že je vozí do školy skoro vždycky maminka, ale já někdy potřebuju vyjet z Plzně tak časně, abych byl už na šestou v Praze na natáčení.