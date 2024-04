Stavební úřady se děsí novely, mluví o nejistotě a nabírají nové pracovníky

Reforma stavebního zákona má platit od letošního července. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si od ní slibuje, že dojde mimo jiné ke zjednodušení a zrychlení řízení. Součástí má být také digitalizace v oblasti stavebního řízení a územního plánování, kdy má ubýt zbytečné papírování.

Jenže s novou reformou přibude více práce pro stavební úřady napříč republikou, jak se shodly města, které redakce iDNES.cz oslovila. Většina jich uvedla, že nové úředníky přijmout musí, a to zejména kvůli nárůstu agendy.

„Město musí také zajistit kanceláře“

„Stavební úřad bude přibírat až šest zaměstnanců a dojde také k přesunu v rámci úřadu. Příbram je zároveň městem, které pocítí zrušení stavebního úřadu ve vedlejší obci,“ potvrdila pro iDNES.cz mluvčí města Eva Švehlová.

Podobná situace panuje také v Jičíně. „Kvůli reformě přijmeme nové zaměstnance. Musíme pro ně také zajistit kanceláře s odpovídajícím zázemím,“ uvedl mluvčí radnice Jan Jireš.

V současné době je podle jeho slov kolem reformy mnoho nejistot, až praxe ukáže. „Nástup nového zákona bude velkou změnou, na kterou se obecní úřady, zvláště obce s rozšířenou působností, budou muset přizpůsobit,“ poznamenal Jireš.

Inzerát Jičína, který shání kvůli reformě nové zaměstnance.

Nové pracovníky plánují nabírat i v Přerově. Mluvčí města Lenka Chalupová pro iDNES.cz poznamenala, že nový stavební zákon přenáší na úřady s rozšířenou působností, ať už stavební úřady nebo dotčené orgány, další činnosti.

„Například pro přerovský stavební úřad se rozšíří pro některé jejich činnosti správní obvod o 24 katastrálních území. Bude navíc muset sám vyhodnocovat soulad všech stavebních záměrů s územním plánem. To doposud dělal pořizovatel územního plánu,“ uvedla jednu z mnoha povinností, které nově padnou na stavební úřady.

Dříve si to obce dělaly samy

Chalupová mimo jiné také uvedla, že například orgán ochrany přírody bude posuzovat žádostí o kácení dřevin z důvodu výstavby. I to dříve spadalo do působnosti obcí.

„A pak je tu jakési přechodné období, o kterém se moc nemluví a které bude trvat řádově měsíce až roky. Každý úředník stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu bude pracovat paralelně na takzvaných starých a nových spisech – podle dvou různých právních úprav, v různých agendových systémech a dokonce ve dvou spisových službách,“ popsala Chalupová.

I kdyby nový informační systém stavební správy podle jejích slov začal fungovat dle plánu, bude trvat roky, než bude spolehlivě naplněn všemi informacemi a poskytovat všechny funkcionality. „A už vůbec nelze předvídat, kdy a které menší stavební úřady přestanou svou agendu zvládat, respektive kdy ji odmítnou pro stát vykonávat,“ doplnila mluvčí Přerova.

Jenom digitalizace archivů stavebních úřadů se odhaduje na více než deset let. Lenka Chalupová Mluvčí města Přerov

Pokud podle jejích slov dojde ke snížení objemu práce, tak se tak nestane naráz, ale postupně v průběhu několika let. „Nejdříve musí stavební úřady dotáhnout do konce řízení zahájená ještě podle dosavadního zákona. To bude trvat, řekněme řádově, měsíce,“ podotkla Chalupová s tím, že i rychlost jednotlivých řízení bude záviset na celé řadě faktorů. Například na kvalitě a spolehlivosti údajů na úložištích informačního systému stavební správy.

„Jenom digitalizace archívů stavebních úřadů se odhaduje na více než deset let. Hodně bude také záležet na digitální gramotnosti stavebníků. Otázka je také, nakolik bude pravdou, že odvolací orgány budou časově schopny ‚opravovat‘ vadná prvoinstanční rozhodnutí a ne je vracet k novému projednání zpět stavebním úřadům jako doposud,“ podotkla a současně dodala, že nejméně rok budou mít stavební úřady více práce než nyní. „A pak se uvidí.“

Nárůst práce očekává také Znojmo. Mluvčí města Pavel Kovařík pro iDNES.cz uvedl, že v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona město vyhlásilo výběrové řízení na pozice referentů a již dochází k jejich zaškolení.

„Dále jsme vypsali výběrové řízení na pozici právníka stavebního úřadu. Zároveň probíhá přesun zaměstnanců ze zanikajících speciálních stavebních úřadů uvnitř organizační struktury města,“ doplnil Kovařík.

Redakce iDNES.cz se také dotázala na to, co bude s novými úředníky v případě, že se potvrdí slova ministerstva a nebudou potřeba. „To je pouze hypotetická otázka. Snažíme se na změnu náležitě připravit a průběžně si vše vyhodnocujeme,“ komentoval Kovařík.

„Více pracovních povinností“

Mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová například poznamenala, že dopad na personální požadavky nejde prozatím ani odhadnout. „Jednoznačně zde dojde k nárůstu agendy,“ potvrdila.

Zaměstnance ale musí nabírat třeba i Kladno. „Odhadem bude nutné rozšířit Odbor výstavby Magistrátu města Kladna o přibližně šest až osm kolegů. Reforma také samozřejmě znamená pro zmíněný odbor více pracovních povinností,“ doplnila mluvčí města Kateřina Přibylová.

Nový stavební zákon nenavýší počty úředníků stavebních úřadů, naopak do budoucna přinese jejich snížení. Petr Waleczko Mluvčí MMR

Mluvčí resortu pro místní rozvoj Petr Waleczko ohledně navyšování počtu úředníků pro iDNES.cz řekl, že v dlouhodobém horizontu ministerstvo naopak očekává snížení počtu úředníků obecních stavebních úřadů oproti stávajícímu stavu. „Nový stavební zákon nenavýší počty úředníků stavebních úřadů, naopak do budoucna přinese jejich snížení,“ zdůraznil Waleczko.

Nový stavební zákon podle něj přináší rozsáhlé změny stavebního práva včetně nové soustavy stavebních úřadů. „V té dojde i ke změnám příslušnosti stavebních úřadů k povolení určitých staveb, které jsou zařazeny do zcela nových kategorií,“ komentoval dále.

Současně podotkl, že podle kvalifikovaného odhadu na základě dotazníkového šetření z roku 2022 a 2023 díky tomu dojde na všech dnešních obecných stavebních úřadech až ke čtyřicetiprocentnímu úbytku rozhodovacích činností.

„Většině úřadů nepřibudou povinnosti“

Waleczko také vyjmenoval několik důvodů, například rozšíření okruhu staveb, které už nebudou vyžadovat posouzení, jediné řízení o záměru či apelační princip při odvolání.

„Většině stavebních úřadů nepřibudou nové povinnosti, právě naopak. Jak jsme uvedli, k navýšení kompetencí a agendy dojde pouze na úrovni obcí s rozšířenou působností,“ pokračoval.

Ministerstvo podle něj v reakci na nárůst agendy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností navrhlo a projednalo na Celostátní komisi pro hodnocení prací a tvorbu katalogu prací změnu katalogů, díky které má dojít ke zvýšení tabulkových tříd v oblasti územního plánování a stavebního řádu.

„Také jsme informovali ministerstvo vnitra o kvalifikovaném odhadu výše nových nákladů, které územním samosprávným celkům vzniknou v souvislosti s úpravou v novém stavebním zákoně,“ doplnil Waleczko.

Dále upřesnil, že i když je a zůstane působnost stavebních úřadů ze strany územních samosprávných celků přenesená, tak personální otázky obecních a krajských úřadů spadají do působnosti samostatné. Ministerstvo pro místní rozvoj do nich tedy nemůže zasahovat.

„MMR zároveň připravuje postup migrace dat ze systémů, ve kterých jsou vedena aktuální řízení. Očekáváme, že už příští rok budou moci úředníci na stavebních úřadech využívat výhod a automatizovaných funkcionalit, které s sebou nový informační systém stavebního řízení přináší, i v řízeních vedených dle starého stavebního zákona,“ dodal Waleczko.