eObčanka je schválená, ale odložená. Lidé si na ni musí pár týdnů počkat

Úřad vlády a jeho místopředseda pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) se na konci roku pochlubil dílčími výsledky v oblasti digitalizace. Mezi největší úspěchy řadí založení Digitální a informační agentury (DIA), Portál občana v novém kabátě, postupný přesun webových a e-mailových adres státní správy na jednotnou doménu gov.cz a v neposlední řadě schválení občanky v mobilu neboli eDoklady.

„eDoklady jsou takovým předskokanem evropské digitální peněženky. Pomohou naučit úřady i veřejnost běžně se prokazovat pouze chytrým telefonem. Pro uživatele i ověřovatele půjde o jednoduchou a snadno pochopitelnou aplikaci. Osobní údaje budou v eDokladech také lépe ochráněny, jelikož ten, kdo dokument kontroluje, dostane pouze to, co potřebuje,“ řekl o novince ředitel DIA Martin Mesršmíd.

Zákon o eDokladech měl být původně účinný od 1. ledna, kvůli legislativním procesům si elektronickou peněženku budou Češi moct stáhnout až o patnáct dní později, jak uvedl Ivan Bartoš na sociální síti X. DIA měla v plánu aplikaci mezi svátky testovat, což iDNES.cz potvrdila mluvčí Anna-Marie Lichtenbergová. Testování se nyní přesouvá do druhého týdne v lednu.

„Platnost zákona nastává 15 dní po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Prezident ho podepsal koncem roku. Ve Sbírce to vychází počátkem ledna, zákon tedy nabývá platnosti v půlce ledna,“ vysvětlila pro iDNES.cz Karolína Sadílková z kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci.

Chaos ve Sněmovně

Legislativa prošla koncem listopadu Poslaneckou sněmovnou a v prosinci Senátem. Ve Sněmovně si vzal tehdy slovo Pirát Jakub Michálek, který načetl technicky legislativní úpravu. „Abych to objasnil pro kolegy, kteří mají zájem o legislativně technické pikanterie,“ začal Michálek vysvětlovat, proč začne zákon platit později. Ve zkratce šlo o to, že pokud by zákon začal platit od prvního dne nového roku, byl by podle Michálka matoucí.

„Zákon nejprve nabude účinnosti a pak ty některé části, které byly doplněny pozměňovacími návrhy, nabudou účinnosti později, prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po vyhlášení,“ vysvětloval poslancům Michálek, proč Piráti změnili účinnost zákona z prvního ledna na patnáctého.

Michálkovo vysvětlení ale opozici nestačilo. Helena Válková z hnutí ANO chtěla takové odchýlení od Sbírky zákonů řádně zdůvodnit a kvůli „legislativní chybě“ nechala hlasovat o přerušení celého bodu. Pro bylo sedmdesát poslanců z řad ANO a SPD, koalice měla hlasů o tři více a zákon tak v této podobě prošel.

Opozičním poslancům šlo mj. o to, že zákony mají kvůli přehlednosti platit vždy přesně od Nového roku nebo přesně od poloviny roku. Není to ale striktní pravidlo, kupříkladu novela zákona o zpřísnění předčasných penzí nakonec po krátkém váhání prezidenta Petra Pavla začala platit od října loňského roku.

Doklady v mobilu neberou všichni hned

Kdy a kde budou platit eDoklady Do první fáze spadají ústřední správní úřady, tj. zejména ministerstva.

Od 1. července 2024 budou digitální občanku akceptovat kraje, obce s rozšířenou působností, policie, soudy, úřady práce, finanční, živnostenské, katastrální či matriční úřady nebo ČSSZ.

V příštím roce budou smět identitu přes digitální občanku ověřovat ostatní orgány veřejné moci a soukromé osoby. Půjde mj. o okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, obce, pošty aj.

Pokud testování dopadne dobře a vše půjde podle plánu, budou si moci lidé stáhnout aplikaci a používat mobil místo kartičky od poloviny ledna.

Prokazovat se chytrým telefonem samozřejmě nebude povinné, tvůrci systému se však zaručili starším ročníkům či méně technicky zdatným, že aplikace bude jednoduchá a dostupná.

Digitální občanka tu plastovou nenahradí, pouze doplní. K jejím výhodám bude patřit to, že ověřovatel se dozví jen relevantní informace, tj. neuvidí automaticky veškerý obsah kartičky, jako je tomu u fyzické varianty.

Bartoš upřesnil ještě jeden aspekt projektu. V roce 2026 by měl proběhnout přechod na eurounijní elektronickou občanku. Do té doby tak budou eDoklady použitelné jen v Česku. Policie ČR také uvedla, že za potenciální falšování eDokladů hrozí pokuta v minimální výši 10 tisíc korun.