OTÁZKY A ODPOVĚDI: Blíží se občanka v mobilu. Co dokáže a proč ji policie odmítne?

O digitalizaci Česka se mluví už několik let, ale teprve letos začíná dostávat reálnější obrysy. Předseda Pirátů Ivan Bartoš tento týden představil jeden ze svých hlavních projektů - takzvané eDoklady. Bartoš se v týdnu také vyjádřil k tomu, jak vidí Česko budoucnosti, konkrétně v roce 2030.

„Doufejme, že tou dobou bude už digitalizovaná většina státní správy a budeme ve fázi, kdy stát po občanech nežádá zbytečné údaje, které už má. Cestovat budeme s digitálními doklady a lidé budou se státem komunikovat efektivně a rychle online,“ řekl v rozhovoru pro platformu Digitální Česko.

Digitální doklady by měly být jedním z důležitých kroků této Bartošovy vize. Portál iDNES.cz přináší odpovědi na důležité otázky týkající se zavádění eDokladů. Ty připravuje Digitální a informační agentura (DIA). Informace okomentovala její mluvčí Anna-Marie Lichtenbergová.

Jak to bude fungovat QR kód či bluetooth

Aplikaci eDoklady plánuje DIA vydat na začátku příštího roku. Znamená to, že bude možné si aplikaci stáhnout, nahrát do ní občanku a prokázat se na ministerstvech a na ostatních ústředních správních úřadech. Před prvním použitím bude potřeba se přihlásit pomocí Identity občana a do aplikace nahrát průkaz.

Ověřovat identitu bude možné pomocí QR kódu.

Aplikace poté vygeneruje QR kód pro navázání spojení s ověřovatelem. Prokazovat se bude na výzvu druhé strany, načtením QR kódu a sdílením dat přes Bluetooth, tedy podobně jako u Tečky, ale s krokem navíc, který zajistí větší bezpečnost při prokazování.

„Momentálně připravujeme ještě možnost identifikace skrz webovou aplikaci na přepážky úřadů, pošt a podobně,“ informuje Lichtenbergová a dodává, že tato možnost bude možná pouze pro ověřovatele identity, pro občana je vždy určující mobil.

Při ověřování bude uživatel vyzván k nasdílení osobních údajů. Udělí souhlas či nesouhlas a je hotovo.

Kde se jimi prokážu Ministerstva či Úřad vlády

V první fázi bude možné eDoklady použít pouze na ministerstvech a ostatních ústředních správních úřadech, což jsou převážně ministerstva, ale třeba i Český telekomunikační úřad, Úřad vlády nebo Český úřad zeměměřický a katastrální. Policie či jiné orgány budou digitální doklady akceptovat až později.

Jedna aplikace bude sloužit k ověřování i k prokazování.

„Důvodem rozfázování je, že se jedná o bez přehánění přelomový krok v prokazování totožnosti, jehož implementace zkrátka není možná ze dne na den. Dá se mluvit o revoluci v možnostech používání mobilního telefonu vůči veřejné správě a my se na ni chceme řádně připravit. Budeme proto plně k dispozici při zprovozňování i následujícím provozu eDokladů pro všechny, kteří pomoct budou potřebovat,“ vysvětluje Lichtenbergová.

Co si mám stáhnout Jedna aplikace na všechno

eDoklady budou samostatná aplikace pro ověřování i prokazování pomocí nahraných průkazů. Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti a zachování soukromí uživatelů tak podle mluvčí DIA nebude možné nahrát si průkazy do aplikací typu Apple Wallet.

Před prokázáním bude nutné přihlásit se přes Identitu občana a do aplikace nahrát průkaz.

„Pro použití eDokladů bude nutné mít založenou Identitu občana, což přinese nejvyšší možnou úroveň zabezpečení při přihlašování do aplikace a jejím používání,“ sděluje Lichtenbergová.

Co v aplikaci bude Zatím jen občanka

Podle Lichtenbergerové DIA plánuje, že v aplikaci v budoucnu bude možné mít další doklady, například řidičský průkaz. „Další průkazy určitě přidávat chceme, momentálně vyjednáváme o možnostech,“ říká mluvčí.

Při ověření přes mobilní telefon bude potřeba, aby úředník oskenoval QR kód zobrazený na mobilu a tím zkontroloval jeho platnost. Ověřovatel i uživatel mohou být offline.

A kolik zatím digitalizace průkazů stojí? „V letošním roce vydá DIA na eDoklady zhruba 20 milionů korun,“ konstatuje Lichtenbergová. Tato částka ale neobsahuje náklady na zavedení neboli celkovou implementaci eDokladů, ty totiž zatím nejsou sečteny.

Prostředníkem pro eDoklady bude Portál občana. Z údajů ze státních evidencí připravuje portál datové balíčky pro aplikaci.

Výhodou aplikace eDoklad má být větší kontrola nad osobními údaji, protože člověk bude moci konrolovat, jaké údaje o sobě při prokazování sdílí.

Systém eDoklady umožní zobrazovat jen nezbytně nutné informace. Například prokáže věk nad 18 let, nikoli ale přesné datum narození, které příjemce znát nepotřebuje. Tím bude zvýšena ochrana soukromí osob.

České eDoklady budou v budoucnu propojeny s celoevropským systémem eWallet (tzv. evropská digitální peněženka). Evropská varianta aplikace přinese řadu další funkcionalit, například umožní uživateli podepisovat se ověřeným elektronickým podpisem, uchovávání mezinárodně uznatelných certifikátů nebo umožní přihlašování k řadě digitálních služeb napříč Evropskou unií.