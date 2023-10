Příště chceme 40 poslanců. Šéf Pirátů Bartoš o kauzách, balíčku i ambicích

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Vládní angažmá Pirátům neškodí, podle jejich předsedy a ministra Ivana Bartoše to dokazují i průzkumy, kde má strana se čtyřmi poslanci pravidelně okolo 10 procent. Do příštích voleb by si ale Bartoš chtěl ještě polepšit. „Mám ambice, aby po volbách ve Sněmovně těch Pirátů bylo 40. To je zhruba 15 procent,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES.