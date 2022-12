Blíží se eDokladovka. Česko za rok spustí digitální peněženku

Česko by mělo spustit digitální peněženku, takzvanou eDokladovku, která má sloužit k elektronickému prokazování totožnosti v EU, na přelomu let 2023 a 2024. V první fázi bude obsahovat občanský a řidičský průkaz. V pondělí to uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti).