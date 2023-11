Zlepšují finanční gramotnost nebo učí děti AI. Startupy si nyní přijdou na miliony

Průzkum České bankovní asociace z roku 2022 ukázal, že pouze 13 procent Čechů dokáže správně spravovat své peníze, zatímco 45 procent celkové populace nemá znalosti pro vedení domácího rozpočtu.

„Tyto překážky prohlubují socioekonomické rozdíly a jsou zvláště výrazné mezi mladými,“ popisuje svou motivaci Maria Šimůnková, spoluzakladatelka a CEO společnosti Nekrachni. Její tým poskytuje nejen mladým lidem vzdělávání v oblasti hospodaření s penězi pomocí aplikace v mobilu.

Zájem o finanční gramotnost ji překvapil, kromě cílové skupiny, tedy typicky lidí, kteří dokončují střední či vysokou školu, se v této oblasti chtějí vzdělávat i dospělí. Organizace si klade za cíl pomoci jim „orientovat se ve světě peněz a finančně dospět.“ Pomocí aplikace a výukových materiálů šíří osvětu mezi lidmi, kteří nemají dostatečnou úroveň finanční gramotnosti.

„Nejde jen o to vyznat se v úrokových sazbách nebo hypotékách. Naším cílem je, ideálně zábavnou formou, pomoci lidem s přechodem do dospělého světa se vším všudy,“ sděluje Šimůnková.

Tuto snahu v úterý ocenila grantem Google.org, filantropická odnož společnosti Google. Cílem iniciativy bylo podpořit projekty zabývající se řešením společenských problémů s využitím digitálních technologií, v Česku byla iniciativa zaměřena na digitální inkluzi. Pět projektů si tak mezi sebou rozdělí dva miliony eur, tedy necelých padesát milionů korun.

Kromě peněz získá Nekrachni také podporu týmu zaměstnanců společnosti Google, kteří po dobu šesti měsíců na plný úvazek zadarmo podpoří jejich technický tým. S jejich pomocí plánuje organizace v rámci své aplikace vytvořit personalizované výukové prostředí podobné Duolingu, což je aplikace, která pomáhá s učením cizích jazyků.

Uspořádají také několikadenní akci pro programátory, jejíž výstupem bude vytvoření nového chatbota, který bude uživatele směrovat k odpovědím na otázky kolem světa financí. Cílem je rozšířit uživatelskou základnu aplikace na 20 tisíc mladých lidí.

„Velmi nás těší, že s takovou pomocí budeme moci vyvíjet naše softwarové řešení mnohem rychleji, než kdybychom na něm pracovali sami. Tuto spolupráci vnímáme jako skutečný game-changer pro náš projekt,“ vysvětluje Šimůnková.

S umělou inteligencí už od třetí třídy

Dalším oceněným týmem je neziskové sdružení, které pomáhá dětem začít pracovat s umělou inteligencí (AI). Podle Evy Nečasové, zakladatelky iniciativy AI dětem, je vývoj posledních let na poli umělé inteligence natolik překotný, že je těžké ho stíhat i pro samotné odborníky. Přesto, nebo spíše právě proto, je podle zakladatelky důležité, aby vzdělávací instituce učily žáky, jak s umělou inteligencí pracovat.

Iniciativa, složená z pedagogů, metodiků a expertů z oblasti AI, se snaží školám v zavádění tohoto typu vzdělávání pomáhat. Začátky ale nebyly lehké. „Ve školách si klepali na čelo, co tam děláme s umělou inteligencí, když se v tuto chvíli zavádí nová informatika,“ říká Nečasová, která se k AI poprvé dostala už před sedmi lety.

I přes počáteční obavy se však nakonec podařilo učitele i ředitele přesvědčit o tom, že je třeba s moderními technologiemi pracovat už od nízkého věku. „Naštěstí se vývojem událostí školy samy začaly přesvědčovat o tom, že je potřeba o umělé inteligenci víc mluvit,“ líčí zakladatelka iniciativy.

Učitele učí s novou technologií na zajímavém přirovnání. „Vysvětlujeme jim to na příkladu robota, který se chce naučit fotbal. Kdyby se musel algoritmicky učit všechny herní prvky, bude mu to trvat hrozně dlouho a nebude to efektivní. Díky strojovému učení si může stáhnout stovky tisíc zápasů a naučí se vše za pár minut,“ vysvětluje Nečasová.

Znalostní část by podle Nečasové měla začínat už ve třetí třídě. „V tomto věku dětem hravou formou říkáme, co to strojové učení je, jak funguje a také, co to je etika umělé inteligence. Postupem času pak jdeme víc do hloubky,“ přibližuje zakladatelka.