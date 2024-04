Rangers slaví rychlý postup, nakročeno mají i Colorado s Vancouverem

Hokejisté Rangers se stali prvním postupujícím celkem do druhého kola play off NHL poté, co porazili Washington 4:2 a uspěli tak hladce 4:0 na zápasy. Blízko k účasti v dalších bojích mají také hráči Colorada v sérii s Winnipegem a Vancouver proti Nashvillu. Oba celky po neděli vedou již 3:1 na zápasy, stále ve hře je Los Angeles s Edmontonem.