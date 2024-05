Extraligové přestupy: Ondřej Kovařčík míří do Motoru. Kdo představí posily?

Krátce po půlnoci se do představování pustily České Budějovice. Na jih Čech míří reprezentační útočník a třinecký odchovanec Ondřej Kovařčík, který letos působil ve finském klubu Jukurit Mikkeli. Defenzivu vyztuží Daniel Bukač, novou smlouvu roční smlouvu s opcí podepsal Jakub Valský. Už v dubnu Motor potvrdil příchod brankáře Milana Kloučka.

K nejaktivnějším oznamovatelům v uplynulém měsíci patřila karlovarská Energie. Do svých řad přivítala útočníky Robina Sapouška, Jana Šíra, Otakara Šika a Ľubomíra Kupča, obránce Radima Šaldu, Davida Moravce a Adama Rulíka. Tým bude mít nově na starosti kouč Pavel Patera.

Během dubna Vary potvrdily konec dvanácti hráčů, mezi nejvýraznější patří Tomáš Rachůnek, či Jan Hladonik, který míří do Vítkovic. Na stejnou adresu putuje z Litvínova dvojice Patrik Demel a Jindřich Abdul. Na Moravu přichází kanadský útočník Anthony Nellis, jasný je i přestup Jana Bambuly, Patrika Marcela a Petra Haška. Mužstvo povede David Bruk.

Pražská Sparta prozatím provedla nejvýraznější změnu na postu trenéra: Miroslava Hořavu nahradil čerstvý slovenský mistr s Nitrou Antonín Stavjaňa. V týmu skončily zámořské posily Josh Kestner, Stephen Harper a Nick Beaudin, loučí se také Jakub Konečný. Jan Buchtele zamířil do Mladé Boleslavi, kde nově pozici sportovního ředitele vykonává Tomáš Vlasák.

Za ním z Plzně přichází finský útočník Aleksi Rekonen. Obranné řady vyztužil Tomáš Havlín, na dva roky hostuje u Středočechů Dominik Lakatoš, ofenzivu doplní ještě Petr Čajka, Steve Moses a Zdeněk Doležal.

Do brněnské Komety míří Michal Gulaši, Jakub Konečný a podle informací iDNES.cz také Lukáš Stezka, který má nahradit odcházejícího Dominika Furcha. Do Finska přestupují Radek Kučeřík a Daniel Gazda, kariéru ukončil Tomáš Vincour.

Početné loučení absolvovali v Hradci, kde nepokračuje 13 hráčů. Oliver Okuliar podepsal smlouvu s Floridou, mizí i trojice brankářů. Potvrzené jsou příchody statných útočníků Jakuba Poura, Američana Ryana Dmowského a Lotyše Oskarse Batny. Obranné řady doplní Slovák Dávid Mudrák.

Situaci v brankovišti řeší i Plzeň po odchodu Samuela Hlavaje do Minnesoty, na západ Čech se stěhuje právě z Hradce útočník Christophe Lalancette. Olomouc oznámila příchod Petra Fridrycha, Liberec zase přivedl beka Michala Krutila. Do Litvínova se ze zámoří vrací mladík Jan Šprynar. Pardubické Dynamo potvrdilo odchod brankáře Dominika Pavláta do zahraničí.

Ke změnám v kádru se zatím nevyjadřovali finalisté z Třince, klid panuje i u kladenských Rytířů.