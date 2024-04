Nepustil svůj Vsetín do extraligy. Baráž je nešťastná pro oba, říká Slováček

Jak jste prožíval souboj proti Vsetínu?

Už před sérií jsem avizoval, že budu rozpolcený. Nejtěžší to pro mě bylo asi před prvním zápasem, kdy se to ve mně všechno míchalo. Když jsem pak vlezl na led, už to nebyl takový problém. Strašně jsem si užil atmosféru na Kladně i tady v Brně: 7 700 lidí, nádhera. Vsetín hrál výborně. Měli jsme i trochu štěstí, za mě byli ve čtvrtém zápase a ve třetím v poslední třetině lepší. Ale uhráli vyhráli jsme 4:0 na zápasy. Jsem rád, že zůstáváme v extralize.

Právě u vás odstartovala vítězná branka ve třetí třetině. Pomohla vám chyba Vsetína ve vlastní přesilovce?

Viděl jsem, že hráči Vsetína střídají, Šimon Jenáček dával dlouhou nahrávku, vjel jsem do toho a měl jsem štěstí, že Víťa Jonák na puk nedosáhl. Pak už jsem byl rozjetý, Matyáš Filip se výborně nabídl a proměnil to.

Podívejte se na vítěznou trefu Matyáše Filipa v oslabení:

Tipsport extraliga @telhcz Vítězný gól v oslabení?! 🤯🤯



🔥 Matyáš Filip nasměroval skvělý pas Ondřeje Slováčka mezi tři tyče, čímž definitivně potvrdil záchranu @RytiriKladno v #TELH 🙌



#baraztelh | #extraliga https://t.co/6AStUaIS60 oblíbit odpovědět

Nebylo vám líto Vsetína, že nevyhrál ani jedno utkání?

Líto… To těžko říct v téhle branži. Určitě na jeden bod měli, ale my jsme naštěstí uhráli všechno. Základ byl výborný Adam Brízgala, který se vrátil po zranění. Myslím, že dva zápasy nám jednoznačně vychytal. Ve čtvrtém zápase k tomu měl Vsetín blízko, ale prokázala se naše, nechci říct zkušenost, ale dali jsme jeden gól v oslabení. To rozhodlo.

Jak byste letošní sérii porovnal s loňskou baráží proti Zlínu?

Bylo to nesrovnatelné. Oba týmy hrály úplně jiným stylem. Zlín přijel polorozlámaný, šlo vidět, že měl za sebou dlouhé série. Vsetín to letos odehrál 3:1, 4:1, 4:1 na utkání a měl širší kádr. Rozdíl v herním stylu i hráčsky byl obrovský. Letos byla baráž o hodně těžší. Vsetín měl celou sérii výborný pohyb.

Kladenští hokejisté slaví vítězství v baráži se Vsetínem.

Měli jste teď ze soupeře větší respekt?

Ten máme ze všech, nikdo se do baráže nedostane náhodou. Možná jsme se nechali unést atmosférou, která tady byla po gólech Vsetína. Bylo poznat, že měli momentum. Někdy se nám nedařilo z toho vyjet.

Je to velká úleva?

Ohromná. Pro mě dvojnásobná. Jsme rádi, že jsme to jako loni zvládli na čtyři zápasy. Letos už se jedna série z 3:0 na 3:4 otočila (semifinále extraligy Sparta – Třinec), takže jsem hodně doufal, že to nebude dvakrát za rok.

Zamlouvá se vám model baráže?

Myslím, že je nešťastný pro oba dva. Jak pro ty, kteří se derou nahoru, tak pro ty, kteří musí čekat 45 dnů. Nevím, který model je fér, to nedokážu zhodnotit. Hrál jsem jen tento typ baráže a ne ten minulý, kde byly dva týmy z extraligy a dva z první ligy. Neumím říct, jestli by to šlo třeba jako v Anglii, kde se jde rovnou nahoru a dolů, nebo jak by to zvládly kluby finančně. Není to otázka na mě, ale na pány nahoře.

Kde teď budete slavit? Na Kladně, nebo ve Vsetíně?

Na to se mě ptá hodně lidí, ale samozřejmě jedu na Kladno.

Co příští rok? Jak bude těžké, abyste baráž nehráli potřetí v řadě?

Musí se poskládat tým a všechno rozebrat. Měli jsme sérii sedmnácti proher, která byla velmi nepříjemná. Byly momenty, kdy jsme kvůli zraněním nebo trestům měli málo hráčů. To byla taky jedna z důležitých věcí, protože Mladá Boleslav se trápila a tohle jim pomohlo. Pak to ještě přeházeli a nakonec to dotáhli. Když příští rok budeme mít širší kádr a nebude tolik zraněných a trestů, můžeme se baráži vyhnout.