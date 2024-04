Přesuny v extralize: Hradecký útok posílí Pour z Plzně, do Vítkovic míří Hladonik

Čerstvě pětadvacetiletý Pour odehrál v posledním ročníku 47 utkání základní části a připsal si 18 bodů díky 11 gólům a sedmi nahrávkám. Ve vyřazovacích bojích přidal za tři zápasy jednu branku. Celkově odehrál dosud v extralize 241 duelů a zaznamenal 82 bodů (52+30). Na kontě má i čtyři reprezentační starty a dvě asistence.

Rokycanský rodák má zkušenosti i ze zámoří. V červnu 2021 podepsal dvouletou nováčkovskou smlouvu s Chicagem. Na šanci v NHL však čekal marně a ještě před koncem roku 2022 se obě strany dohodly na rozvázání kontraktu. Následně se tak mohl vrátit do Plzně.

„Jakuba jsme sledovali delší dobu a byli v kontaktu s jeho agentem. Líbil se nám jeho důrazný styl hokeje a fyzické parametry. Pevně věříme, že se Jakub, který podepsal dvouletý kontrakt, stane důležitou součástí našeho týmu a že svými výkony naváže na období před odchodem do NHL, jelikož k tomu má všechny předpoklady,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Pour je třetí novou tváří v klubu. První oznámenou posilou byl americký útočník Ryan Dmowski z Popradu, během minulého týdne Mountfield informoval o příchodu obránce Dávida Mudráka ze Zvolena.

Hladonik se vrací do známého kraje

Hladonik je odchovancem Třince, v jehož dresu v sezoně 2016/17 debutoval v extralize. Před čtyřmi lety odešel do Karlových Varů, kde se prosadil do základního kádru a hrál po vedením nového vítkovického trenéra Davida Bruka.

„Honza Hladonik se vrací z Karlových Varů do regionu, ve kterém vyrostl a má tak k němu vztah. Vlastně se vrací domů. Je to mladý, ale přitom zkušený hráč, který má šanci ukázat naplno, co v něm je,“ uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček.

„Je to velice talentovaný a stále ještě mladý hráč. A přesto má už dost zkušeností z extraligy. Jeho velkou výhodou je pohyb, kontrola kotouče. Má dobré dovednosti a pro nás je velmi výhodné, že se velice dobře prezentuje i na křídlech, přestože je centr,“ řekl Bruk s tím, že nyní počítá s Hladonikovým využitím ve středu útoku.

Hladonik doposud v extralize odehrál 240 zápasů, ve kterých vstřelil 38 branek a přidal 43 asistencí.

„Jeho produktivita se v minulých sezonách pohybovala kolem dvaceti bodů a my si myslíme, že jeho potenciál je ještě jinde. Takže doufám, že ten potenciál potvrdí už v nadcházející sezoně,“ přál si Bruk.