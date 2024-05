Nejlepší český hráč všech dob? Holík. Autor Hokejovníku o legendách i Švejkovi

Napsal jste přes dvacet knih, zmapoval řadu sportovních osudů. Kdo vás nejvíc fascinuje?

Emil Zátopek. Žádné nečekané jméno, viďte? Víte, jeho život měl všechno. V 50. letech lidi zavírali do vězení a popravovali, ale on byl hvězdou socialistické tělovýchovy, prototypem úspěšného sportovce. Angažoval se víc, než bylo zdrávo, byl členem komunistické strany. Ale udavač, jak občas slýchám?

S tím názorem tedy nesouhlasíte?

Vůbec. V osmašedesátém se Československo Zátopkovi pomstilo. Montérky, lopata. Hloubil studny, spal v maringotce. Tak jako později i já. Pak si posypal hlavu popelem, ale své minulosti se jen tak nemohl zbavit. Jeho osud měl pohnutost, slávu i smutek. Pak byla řada sportovců, kteří mohli být stejně jako on světová extratřída, ale z různých důvodů to nevyšlo. Třeba fotbalista Rudolf Kučera.

Rudolf Kučera v dresu Dukly Praha. (1. února 1962)

Věnoval jste mu kapitolu v knížce A život šel dál. Všechny příběhy tu končí smrtí až na tento.

Nakonec Ruda zemřel teprve před pár týdny v krásném věku 84 let, ale jeho osud je lehce zapomenutý, chtěl jsem ho v knize mít. Sice své zranění přežil, ale už se nikdy nedostal do vrcholné formy. V Dukle svou fotbalovou inteligencí udivoval i Masopusta, který s ním zažil dva tři roky jeho nejlepší éry. Na Kučeru chodil i Pepi Bican. Jenže pak přišel podle mě úmyslný zákrok polského obránce Oslizla, takové ošklivé jméno měl. Listopad 63, koukal jsem na ten zápas v televizi. Úder loktem do spánku, surový faul. A měl po kariéře. Přitom Kučera byl největším talentem československého fotbalu.

Až tak?

Podle mě ano. Další byl Ladislav Přáda, ten zas svůj talent utopil v alkoholu. Já ale stejně v dětství obdivoval hlavně Zátopka a nakládal si podle jeho vzoru šílené tréninkové dávky.

Chtěl jste být sportovcem?

Buď sportovcem, nebo sportovním novinářem. V říjnu 1965 jsme založili časopis Student. Věnoval jsem se sportu a zahraniční politice, od května 68 jsem ho vedl. Celostátní týdeník, který vycházel ve vydavatelství Mladá fronta. Progresivní, odvážný, šli jsme za hranice. V létě 68 jsme třeba odjeli do Svobodné Evropy v Mnichově. A rozhovory s jejími redaktory-exulanty zpracovali do obsáhlé třídílné reportáže.

Strach jste neměli?

Když je člověk do něčeho zapálený, strach nevnímá. Báli jsme se hlavně Rusů, kteří nakonec stejně přišli. Poslední číslo Studenta vyšlo 21. srpna 68. Byl tam rozhovor s Pavlem Tigridem a ukázky z jeho díla, což byla poslední kapka. Časopis jsme sami zastavili. A v roce 2019 jsme o mém působení ve Studentovi vydali spolu s historikem Tomášem Libánkem knihu Skoro proti všem.

A vy jste dvacet let nemohl psát, vystřídal řadu zaměstnání.

Pár let jsem byl dokonce bez práce, nikde mě nechtěli. Představte si, že jsem se objevil na seznamu 100 nejnebezpečnějších živlů, kteří bojují proti komunistům. Knížky jsem vydával pod pseudonymem. Dělal jsem inspektora při sčítání lidu, náboráře v divadle S.K.Neumanna a třeba i studnaře. Měřil jsem vydatnost pramenů vrtaných a kopaných studní a zapisoval to. Jezdil jsem po republice, spal v maringotce.

Petr Feldstein má pět vnuků. Na fotografii je s nejmladším Albertem na dostizích ve Velké Chuchli.

Až přišel rok 89. Úleva?

Obrovská. Čekali jsme dlouho. Vždy na konci roku jsem věřil, že ten následující už přijde obrat. A ono nic. Po revoluci jsem měl nabídku jít dělat šéfredaktora sportu v České televizi, ale byli tam stále lidé, kteří na Kavčích horách pracovali v 70. letech. Nedůvěřoval jsem jim. Přijal jsem tedy nabídku být zástupcem šéfredaktora Redakce zpravodajství a v roce 1992 šel stejně do sportovní redakce. A spolupracuji s ní dodnes. Vymyslel jsem si pořad Archiv D, v němž „oprašuji“ staré sportovní dokumenty, sepisuju k nim texty. A také píšu knížky, většinou se sportovní tematikou.

Vaše poslední se jmenuje Hokejovník. V jednom rozhovoru jste řekl, že názvy knih vymýšlíte nerad.

Tenhle název naštěstí vymysleli za mě. Nejdřív vyšel v nakladatelství Práh Skladatelník, kniha o nejslavnějších hudebních skladatelích. Martin Vopěnka, šéf nakladatelství, mi pak navrhl, ať napíšu Fotbalovník. Měl úspěch, tak ho napadlo udělat i Hokejovník.

Jak jste vybírali, kteří hokejisté do knihy dostanou „nominaci“?

To byl problém. Všichni si myslí, že jde nejlepších 66 hokejistů, kteří kdy existovali. Jenže jak je seřadit? I kdybychom jich vybírali 200, stejně tam někomu bude jeho oblíbenec chybět. Chtěl jsem, aby tam byli zhruba stejně zastoupeni evropští i zámořští hokejisté. A aby nechyběli hráči z generací, na které se už zapomíná.

Hokejista podle vašeho gusta je kdo?

Přiznávám, jsem staromilec. Obdivoval jsem Bronislava Dandu, ročník 1930. Legenda brněnské Komety, s níž získal 11 titulů. Nebo Vlastimila Bubníka. Právě spolu vytvořili skvěle sehranou dvojku. Ale nejlepší český hokejista všech dob? Podle mě Jirka Holík. V červenci bude mít osmdesátiny.

Proč právě on?

Má 319 startů za nároďák, nejvíc ze všech, čtyři olympijské medaile, tři zlata z mistrovství světa. Jeho brácha Jarda Holík? Bojovník a rváč. Naopak Jirka byl technického ražení, což mám rád. Útočník, levé křídlo, přesto dokázal skvěle plnit obranné úkoly. Tuto taktiku pak od nás převzali Sověti i Kanaďané... Jirka Holík samozřejmě v Hokejovníku nesmí chybět.

Bývalý vynikající útočník Dukly Jihlava a reprezentace Jiří Holík sleduje většinou už jen zámořský hokej. Ovšem co se celkového dění ve světě týká, má stále všeobecný přehled. Zprávy, které si poslechne či přečte, však v sobě okamžitě filtruje. Spoléhá na zdravý selský rozum.

Čtete zpětně své knihy?

Jeden můj známý, který rediguje texty, mi řekl: Nikdy svou knihu nečti! Ani v ní nelistuj! To tedy občas dělám, když si potřebuji nějaké věci ověřit. A potvrzuju, že platí zákon schválnosti: otevřete knížku a zrovna tam najdete nějakou chybu.

Jaká bude vaše další kniha?

Sepisuju povídky, ale ne sportovní. Před osmi lety mi vyšla sbírka Dědek na kole, teď bych ji rád rozšířil. A pak možná přijde na řadu Atletovník či Tenisovník. Anebo druhý díl Hokejovníku, kde by byli jen samí čeští hráči. Uvidíme... Jsem rád, že první díl dělá radost nejen mně, ale podle ohlasů i čtenářům. Jak vidíte, pořád mám co dělat, zaplaťpámbu!

Na co nemáte čas?

Na návštěvu divadla nebo hezkou knížku, kterou bych si v klidu přečetl, aniž by mi myšlenky utíkaly jinam. Stejně často uteču ke Švejkovi. Četl jsem ho už asi dvacetkrát a pokaždé tam najdu něco nového, čemu se zasměju. Nesouhlasím ale s tím, že je Švejk chápán jako geniální blb. Ani s tím, že jsme národ Švejků. To je podle mě povrchní, zjednodušený výklad.

Máte tři děti, podědil někdo vaši lásku k češtině?

Nutno říct, že já to dostal do vínku od táty, který překládal z němčiny, třeba Schillera, Feuchtwangera, Zweiga. Teď na něj navazuje můj syn Honza, překládá hlavně filmy z angličtiny a francouzštiny. V rodině jsme měli kladný vztah k literatuře i sportu. Po tátovi jsem velký slávista. Ale pozor, ne antisparťan. Spartu respektuju. Sparťané nejsou nepřátelé, ale velcí rivalové.

Podruhé v řadě vám, slávistům, vzali titul.

Věřím, že ho brzy, snad už příští rok, získáme zpět. Snad se toho ještě dožiju. Nikdy nevíte.

Zatím zdraví slouží?

Musím zaklepat. Občas se vzbudím, něco mě pobolívá, ale uvědomím si: Prokrista pána, vždyť je ti 80, co bys chtěl víc? Co tady vůbec ještě strašíš? Takový Vlastík Harapes – kamarád mé ženy, která pracovala v Národním – byl o tři roky mladší. A už mezi námi není. Proto si vážím toho, že ještě jakž takž držím pohromadě a jsem schopný něco dělat.