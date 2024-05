Kovařčík podepsal s Motorem tříletou smlouvu, přichází i statný bek z první ligy

Jihočeši o tom informovali na klubovém webu.

Osmadvacetiletý Kovařčík přichází s vizitkou reprezentanta, který stále bojuje o nominaci na domácí mistrovství světa v Praze a Ostravě. Uplynulé dvě sezony odehrál za finský Jukurit, v té poslední nastoupil včetně play off do 63 zápasů a připsal si 43 bodů za 16 gólů a 27 asistencí.

„Ondřej je skvělý hráč, který s Třincem získal tři tituly a výborně hrál i ve finské nejvyšší soutěži. Jeho kvalitu všichni znají, proto jsem moc rád, že si pro další část kariéry vybral Motor a vizi, kterou se tady snažíme naplňovat,“ uvedl sportovní manažer Jiří Novotný.

Pětadvacetiletý Bukač je bývalý mládežnický reprezentant, v extralize má ale na kontě dosud jen dva starty v dresu Liberce. Během minulé sezony odehrál šest zápasů za B-tým Pardubic, na hostování ve Znojmě přidal 32 startů a zaznamenal devět bodů (2+7).

„Do NHL od nás odchází Mikuláš Hovorka a my věříme, že i tentokrát jsme ve druhé nejvyšší soutěži našli hráče s velkým potenciálem. Je to také vysoký pravák v dobrém věku a věříme, že u nás dokáže udělat další podstatný krok v kariéře,“ prohlásil Novotný.

Pětatřicetiletý Valský odehrál za Motor uplynulé tři sezony. V té poslední nastoupil včetně play off do 55 utkání s bilancí 14 branek a sedmi nahrávek. „Jakub si svými výkony řekl o další smlouvu. Je to hráč, který je využitelný ve spoustě situací, má obrovské zkušenosti a může nám pomáhat zlepšovat i naše mladé hráče,“ řekl Novotný.