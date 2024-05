Budějovice čeká turnaj ve Švýcarsku. Zahraniční soupeři nás prověří, tvrdí kouč

Vedení Motoru se podařilo domluvit na konci srpna turnaj ve Švýcarsku, kde se představí i tamní celky Davos a Zug, tedy poslední vítěz Spengler Cupu a letošní semifinalista play off. „Za konfrontaci se zahraničím jsem moc rád. Prověří nás to,“ uvědomuje si budějovický kouč Ladislav Čihák.

Mluví ze svých zkušeností. Při angažmá v Plzni se svým asistentem Jiřím Hanzlíkem poznali, jak kvalitní a herním stylem odlišní soupeři v přípravě pomohou. „Viděli jsme, jak nám prospěly zápasy v Lize mistrů. Odcestujete do zahraničí, rozbijete stereotyp a máte jiné soupeře,“ chválí si.

Přední evropské celky dorazí v létě i na jih Čech. V Budějovicích se bude hrát také turnaj, na který přicestují německý Eisbären Berlín a finský Kärpät Oulu.

Do té doby však ještě budějovické hokejisty čeká hodně dřiny. Ve čtvrtek začali v Praze fyzickými testy. „Viděl jsem horší i lepší výsledky, konkrétně je budeme mít později. Ale je to pro nás spíš orientační, abychom věděli, kdo musí přidat,“ naznačuje.

Hráči si užili měsíc volna. Trenéři však nezaháleli. „Moc jsem si neodpočinul. Pořád jsme byli s Jirkou Novotným (sportovním manažerem, pozn. red.) v kontaktu a řešili doplnění kádru. Hráčům jsme zdůrazňovali, ať si odpočinou. Ale jsou to profíci, určitě jen neseděli doma,“ tvrdí kouč.

V úvodu přípravy chybí reprezentanti Jáchym Kondelík a čerstvá posila Ondřej Kovařčík. Po konci v národním týmu je ještě na dovolené Adam Kubík a zranění brzdí Josefa Koláčka. Individuální plán přípravy budou mít Milanové Gulaš s Douderou a Jakub Valský.

V týmu není útočník Dominik Simon, se kterým klub řeší případnou další společnou budoucnost. Z juniorky se přidal Štěpán Hoch. „Chtěli jsme Marcela Kříže, který ale skončil s hokejem. Ostatní juniory jsme nebrali, protože si to nezasloužili,“ vysvětluje.

Trenér Čihák přivítal i nového brankáře Milana Kloučka a obránce Daniela Bukače. Další dvě až tři posily by chtěl do obrany, jednu až dvě do útoku. „Pokud se zadaří, mohl by kádr být ještě o trošku širší než loni,“ věří.

V Budějovicích sledují, jak se daří jejich hráčům v reprezentaci. Jáchym Kondelík dokonce vstřelil jediný český gól při prohře 1:4 s Finskem na úvod turnaje Euro Hockey Tour. „Je skvělý. Přeji oběma, ať se dostanou na domácí mistrovství,“ vzkazuje.

Čihák se těší se na spolupráci s Ondřejem Kovařčíkem. „Měli jsme ho vytipovaného. Je to skvělý hráč, vidíme to v přípravě na mistrovství světa. Jsem moc rád, že tady bude. Stane se velkou posilou, bude poprvé bez bráchy. Už asi vím, jakého centra mu u nás dám. Je docela podobný jeho bráchovi a také se potkávají v národním týmu,“ zmiňuje plánovanou spolupráci s Kondelíkem.

Na přelomu května a června se Jihočeši přesunou na Lipno do Frymburku, kde je čeká soustředění. Od 22. července pak vyjedou na led. „Zdálo se, že jsme byli fyzicky dobře připravení. Neměli jsme velké výkyvy. Budeme na to chtít navázat a nic nepodceníme, protože i další týmy se dobře připraví,“ tuší.

Motor v nové sezoně čeká i Winter Classic, kdy se v Praze utká s Plzní. „Bude to skvělá záležitost. Měl jsem štěstí, že jsem to zažil v Brně a ve Švýcarsku ve Svatém Mořici. Když se to dobře udělá, správně nastaví tribuny, přijdou lidi a vyjde počasí, bude to úžasné. Už teď se moc těším,“ dodává.