Přípravný duel hokejistů proti Rakousku odchytá v Budějovicích Málek

Pro čerstvě dvaadvacetiletého Málka, jenž na klubové scéně hájí barvy finského celku Ilves Tampere, půjde o pátý reprezentační start, ale poprvé se představí proti soupeři mimo světovou špičku. V národním týmu debutoval 9. listopadu na turnaji Karjala, poté se představil na i na Švédských hrách. Ve dvou kláních proti Švédsku a jednom s Finy a Švýcary vychytal tři vítězství.

ONLINE: Česko – Rakousko podrobná reportáž z přípravného duelu od 17:00

Rakušané už za sebou mají už čtyři testy a všechny prohráli. V Rize podlehli Lotyšsku dvakrát shodně 2:3 po samostatných nájezdech a potom dvakrát neuspěli se Slovinskem - v Lublani 2:5 a doma ve Villachu 0:6. „Úplně soupeře neznáme z hlediska toho, co bude hrát. Nicméně pro nás je priorita soustředit se na naši hru, zaměřit se na to, co chceme hrát my. Na to klademe důraz,“ uvedl Kalous pro server ceskyhokej.cz.

Pravděpodobná sestava Česka: J. Málek (Frodl) - Zábranský, Mašín, Zámorský, J. Galvas, Šustr, Sirota, Gazda, Ščotka - Flek, M. Špaček, M. Kovařčík - Kubík, Filippi, Lenc - M. Stránský, Černoch, Rychlovský - O. Beránek, Kodýtek, Kondelík.

Češi minulý týden v Kalových Varech porazili Německo 3:0 a 4:2. „Jsou to podobné ligy, je to hodně bruslivé a o osobních soubojích. To samozřejmě očekáváme, nicméně my hráčům zdůrazňujeme, že je potřeba se soustředit na naši hru, na náš systém, na herní prvky, které chceme dostat do hry. Jdeme po krůčkách, samozřejmě máme nějaký plán přípravy všech zón, ať je to obranná zóna, střední či útočné pásmo, přesilové hry, oslabení a vhazování. To jsou věci, které postupně trénujeme a snažíme se tomu dát řád,“ podotkl Kalous.

Těší se na téměř vyprodanou Budvar arénu. „Já věřím, že pokud udrží atmosféru, která je tu známá, tedy bouřlivá pro domácí tým, požene to náš tým dopředu. Bude tu výborná atmosféra,“ dodal Kalous.

Oba celky se ve vzájemném souboji utkají opět po roce. Loni se hrálo nejprve ve Vídni, kde Češi zvítězili jednoznačně 6:0, v domácí odvetě v Brně už byl průběh mnohem vyrovnanější a český tým vyhrál po obratu 2:1. Na MS se mužstva střetla naposledy v květnu 2022 a Rakušané slavili překvapivé vítězství 2:1 po samostatných nájezdech.

„Bude to hodně podobný soupeř jako Němci, očekávám podobný styl hokeje. Pro nás se ale nic nemění. Pan Rulík nastavil téma kempu jasně a my se soustředíme spíše sami na sebe a na to, co my můžeme zlepšovat. Chceme se zlepšovat každým dnem a věřím, že když se budeme soustředit sami na sebe, dobře to dopadne,“ uvedl útočník Jáchym Kondelík, jenž se spolu s Adamem Kubíkem představí v prostředí, kde hájí barvy Motoru.

V sobotu je na programu odveta se stejným soupeřem na jeho ledě v Linci.