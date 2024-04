Kloučkův návrat do Budějovic je potvrzený. Willa bylo těžké sesadit, tvrdí

Jeho příchod byl dlouho veřejným tajemstvím. Nyní už je to oficiální. Milan Klouček bude příští rok hájit branku budějovických hokejistů. Do Motoru se vrací po čtyřech letech. Pětadvacetiletý gólman nahradí Dominika Hrachovinu ve dvojici s Janem Strmeněm. „Moc se těším,“ hlásí.

Je to úleva, že už je váš přestup oficiální?

Hodně lidí se ptalo, vyzvídalo. Ale ode mne to slyšela jen rodina. Nicméně český rybníček je malý, v Plzni to brzy také věděli. Ale byl jsem domluvený v Budějovicích a jsem rád, že teď už je to oficiálně venku.

Těšíte se zpátky na jih Čech?

Ano, moc. Byl jsem rád, že se ozval právě Motor. Pak už jsem hlavně doufal, že to vyjde. Místní prostředí znám, snad navážeme na mé úspěšné působení.

Před čtyřmi lety jste pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. I když covid tehdy zhatil play off.

Byla to jedna z mých nejúspěšnějších sezon. Vyhráli jsme skoro všechny zápasy. Nemohli jsme si postup uhrát v play off kvůli covidu. Ale i díky tomu, jaké jsme předváděli výkony a jak velký náskok jsme měli, tak nás ostatní kluby poslaly do extraligy. Cílem byl postup a jsem rád, že jsem k němu přispěl. Teď se mohu vrátit do Budějovic jako do extraligového týmu.

V Pardubicích jste necítil šanci, že byste získal víc prostoru?

Roman Will je podle mě nejlepší gólman extraligy. Je těžké ho sesadit. Soustředil jsem se sám na sebe. Když jsem dostal šanci, tak jsem se chtěl ukázat. Na Spengler Cupu jsem odchytal tři zápasy, tam jsem se cítil fajn. Věřím, že ukážu svoje kvality. Každopádně Pardubicím dál fandím.

S čím přicházíte do Motoru?

Nikdo vám nezaručí, že budete jednička, pokud nejste velká hvězda. Přicházím s pokorou, ale je jasné, že chci chytat. Bude záležet na mně, jaké budu předvádět výkony. Je to klišé, ale půjdu den po dni. Cítil jsem, že potřebuji změnu. V Budějovicích to budu mít snazší, protože znám prostředí i některé lidi. Trenér brankářů Stanislav Hrubec je stejný, zůstalo i pár kluků a znovu se potkám i s Honzou Strmeněm.

Už se Strmeněm mluvili?

Jo, když jsem byl v Budějovicích a zařizoval jsem si bydlení, tak jsme zašli spolu na oběd. Už tehdy jsme společně vycházeli dobře. On je super parťák.

Neznejistěl jste, když Motor držel v play off Dominik Hrachovina, kterého nahrazujete?

Ani ne. Měl jsem podepsanou smlouvu, zbytek nechávám na agentovi. Byl jsem rád, že mi Motor smlouvu nabídl. Víc nedokážu ovlivnit.

Budějovický brankář Milan Klouček

Budějovice hravě zvládly předkolo s Karlovými Vary, pak sedm zápasů ve čtvrtfinále trápily Třinec. Sledoval jste to?

Ano. Předkolo tedy ještě tolik ne, protože jsem s Plzní ještě také hrál. Ale ve čtvrtfinále s každým zápasem rostli a věřil jsem, že to kluci otočí. Hráli fakt parádně. Třinec se třásl až do konce. Snad podobný nebo ještě lepší úspěch zopakujeme i příští rok.

Znáte se s trenérem Ladislavem Čihákem?

Ještě moc ne. Za necelý týden začínáme letní přípravu, tak tam se potkáme a víc seznámíme. Určitě to bude fajn spolupráce.