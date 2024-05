Microsoft vám chce dát do kanceláře nového kolegu a sází na malé AI

Výroční konference společnosti Microsoft se tentokrát věnovala především vývojářům a firemnímu nasazení jejích produktů a také rekapitulaci uplynulého roku. Z hlediska běžného uživatele tak bylo zajímavější pondělní uvedení nového konceptu počítačů Windows Copilot+ PC postavených na jiném procesoru, než jsou ty od AMD a Intelu.

Ale i v úterý jsme se dozvěděli o jednom novém kusu počítače. Ten také běží na čipu Snapdragon X Elite a je to malé kompaktní mini PC designované pro vývojáře. Stejně jako notebooky bude toto zařízení nazvané Snapdragon Developer Kit for Windows k dispozici až v červnu, ale lze ho předobjednat již nyní za necelých 900 USD (cca 20,5 tisíce korun bez cla a DPH).

Microsoft na své výroční vývojářské konferenci oznámil nový Snapdragon Developer Kit for Windows, který je určený pro vývojáře na platformě Snapdragon X Elite.

Hlavní pozornost se ale věnovala integraci všech možných AI systémů do ekosystému Microsoftu. Jednou z oznámených novinek tak bylo uvedení malého jazykového modelu (SLM) Phi-3-Silica, který byl navržen pro práci na lokálních počítačích spadajících do konceptu Copilot+. Je tak méně náročný na provoz a systémové prostředky, ale zároveň se chlubí rychlou odezvou. Silica tak bude zabudována do všech počítačů Copilot+. Je to nejmenší ze všech modelů Phi a obsahuje 3,3 miliardy parametrů.

Microsoft tak jde ve stopách konkurenčního Googlu a spolupracující firmy OpenAI, které také představily rychlejší a menší modely. Ty však byly multimodální, takže mají zvládnout pracovat i se zvukem a obrazem. Microsoft na tomto poli nabídne model Phi-3-vision. Phi-3-vision nabízí možnost vkládat obrázky a text a přijímat textové odpovědi.

„Uživatelé mohou například klást otázky týkající se grafu nebo pokládat otevřené otázky týkající se konkrétních obrázků,“ vysvětlili zástupci firmy.

Týmový kolega

Microsoft si hodně slibuje i od dalšího rozšiřování schopností svého asistenta Copilot. Nově by se měl rozšířit Copilot o týmovou podporu. Team Copilot by se tak mohl tvářit jako další člen týmu, který ho podporuje v organizačních a kooperačních aktivitách, a mohl tak zefektivnit řízení projektů. Ve videu puštěném na prezentaci bylo vidět, jak v rámci videoschůzky shrnuje nejdůležitější informace, spravuje agendu a pořizuje poznámky. Následně může sledovat dohodnuté termíny a upozorňovat a propojovat členy týmu, když je potřeba jejich příspěvek.

Vedle toho Microsoft ukázal novou funkci aplikace Microsoft Copilot Studio, jejímž prostřednictvím si mohou firmy vytvořit vlastní specializované Copiloty. Jako příklad Microsoft uvádí Copilota pro příjem objednávek. Ten může podle firmy zvládnout celý proces plnění objednávek, od jejich přijetí přes zpracování až po odeslání zákazníkovi.

„Copiloti vybavení touto novou kategorií schopností mohou nyní nezávisle řídit složité, dlouhotrvající obchodní procesy s využitím paměti a znalostí pro kontext, uvažovat nad akcemi a vstupy, učit se na základě zpětné vazby od uživatelů a požádat o pomoc, když se dostanou do situací, u kterých nevědí, jak dál. Uživatelé nyní mohou nechat Copilot pracovat za ně – od nákupu IT zařízení až po komunikaci se zákazníkem týkající se prodeje a servisu,“ uzavírají zástupci Microsoftu.