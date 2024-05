Microsoft vstupuje tam, kde se už jednou spálil. Windows spojuje s ARM

Pro Microsoft to není poprvé, co se pouští do spojení ARM a Windows, ale předchozích několik pokusů nedopadlo dobře. Nyní si firma věří i díky nástupu AI, kde by právě modely s touto architekturou měly přinést výborný poměr AI výkonu a výdrže. To vše v tenkém a lehkém těle. S cenou to bude možná trochu horší. V podstatě za přenosný počítač se špičkovým ARM procesorem zaplatí uživatel to, co dá za výborný mobilní telefon.

Microsoft na speciální akci předvedl svůj vlastní počítač Surface začínající na 999 USD (cca 25 tisíc korun bez cla a DPH), který bude poháněn právě novým Snapdragonem X Elite, spolu s ním dorazí na trh i modely od dalších výrobců, jako je Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung a později další. V některých modelech se objeví odlehčenější Snapdragon X Plus s 10 jádry a menším výkonem.

Microsoft novým formátem Windows Copilot + PC, což můžeme brát jako podskupinu AI PC, znovu vrací do hry souboj s počítači Apple. I proto firma hovoří především o výkonu v bilionech operacích za sekundu (TOPS). Nový čip jich má zvládnout minimálně 40, a přitom nabídne celodenní výdrž baterie. Ostatně 40 TOPS spolu s 16 GB RAM byl i požadavek na plnohodnotné AI PC.

Microsoft uvedl, že ve vícejádrovém benchmarku Cinebench 2024 dosáhl nový počítač s 12jádrovým Snapdragon X Elite až o 58 % většího výkonu v porovnání s 15" MacBookem Air s 8jádrovým CPU M3 a 10jádrovým GPU.

„Díky neuvěřitelné efektivitě mohou počítače Copilot+ na jedno nabití vydržet až 22 hodin přehrávání videa z lokálního úložiště nebo 15 hodin prohlížení webu, což je až o 20 % více provozu na baterie při lokálním přehrávání videa než u MacBooku Air 15,“ uvádí Microsoft. Ale na nezávislé testy si budeme muset počkat do června, kdy se mají první Copilot+ PC objevit v obchodech.

Takový výkon je důležitý především kvůli funkcím umělé inteligence a strojového učení, které běží lokálně.

„Počítače Copilot+ využívají výkonné procesory a několik pokročilých modelů umělé inteligence, včetně několika prvotřídních SLM (malé jazykové modely, pozn. red.) společnosti Microsoft, a odemykají tak novou sadu zážitků, které můžete spouštět lokálně přímo v zařízení. To odstraňuje předchozí omezení, jako je latence, náklady a dokonce i soukromí a pomáhá vám být produktivnější, kreativnější a efektivněji komunikovat,“ vysvětluje Yusuf Mehdi, ředitel marketingu pro spotřebitelské produkty.

V další fázi se pro Copilot+ PC počítá i s procesory od Intelu a AMD, počínaje připravovanými architekturami Lunar Lake a Strix. Otázkou zůstává, zda na nich poběží všechny AI funkce, které jsou nyní dostupné a odladěné pro ARM, jako je Recall, Cocreator, Live Caption a vylepšené Windows Studio Effects.

Pro běh klasických Windows aplikací na ARMu firma využívá emulátor Prism, který tak převádí instrukce softwaru napsaného pro čipy Intel a AMD.

„V budoucnu očekáváme, že zařízení s tímto křemíkem budou spolupracovat s výkonnými grafickými kartami, jako jsou NVIDIA GeForce RTX a AMD Radeon, čímž se zážitky s Copilot+ PC dostanou k ještě širšímu publiku, jako jsou pokročilí hráči a tvůrci,“ uzavírá Microsoft.