Integrovaná střižna ve Windows s využitím AI posouvá možnosti tvorby videa

Aplikace Clipchamp

Clipchamp je bezplatný video editor, který v roce 2021 koupil Microsoft, a tak si jej nyní můžete stáhnout do Windows 10 a je integrován ve Windows 11. Není to tak dlouho, co se dočkal významného vylepšení. K tvorbě může použít umělou inteligenci (AI).

Tím usnadní a zefektivní tvorbu videa. Stačí vybrat obrázky, natočené klipy, styl, přidat hudbu a potom už jen dát povel, aby aplikace začala tvořit. Výsledné video lze případně ručně doladit, nebo ho exportovat do výsledného formátu k přehrávání.

Čtyři snadné kroky vedoucí k cíli

Po spuštění aplikace (najdete ve Start nabídce) hned na úvodní obrazovce vyberte volbu Vytvořit video pomocí AI. Otevře se průvodce. V prvním kroku vyberte multimédia (obrázky a videoklipy). Dále zadejte název připravovaného videa.

Výběr multimédií

Kliknutím na tlačítko Začínáme se přesunete do dalšího kroku. V něm se vybírají styly. Protože Clipchamp provedl základní analýzu přidaných multimédií a navrhuje konkrétní styl, který by pro tvorbu videa použil, kliknutím na ikonu palce dolů nebo palce nahoru máte možnost zobrazit jiný styl. Až najdete styl, který se vám líbí, klikněte na Další. Případně můžete nechat rozhodnout aplikaci, jaký styl vyberete, a to kliknutím na tlačítko Zvolte místo mě.

Výběr stylu

Tím se přesunete do třetího kroku. Zde si vyberete poměr stran videa (zda na výšku, nebo šířku) a rovněž délku videa (stačí si vybrat z nabídnutých možností).

Nastavení parametrů videa

Dalším krokem se vybírá hudba. Zde opět stačí kliknout na položku a vybrat jeden z návrhů. Hudba se generuje na základě analýzy vstupních multimédií. Chcete-li slyšet, jak zní, klikněte na tlačítka Spustit u každého zvuku. Jestliže se zde nenachází hudba, kterou byste si představovali, zkuste ji nechat znovu vygenerovat kliknutím na odkaz Vytvořit novou verzi. Doladit je možné i typ použitého písma.