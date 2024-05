Věci, které by ve Windows 11 měli ihned opravit

1. Hardwarové nároky

Hned při uvedení, respektive zveřejnění hardwarových nároků pro operační systém Windows 11 se zvedla velká vůle nevole. Co se týká požadavku na výkon procesoru, ten se příliš nezměnil (jen musí být 64bitový, což je standard několik posledních let), došlo však k navýšení potřebné operační paměti a datového úložiště. Grafický čip musí zvládat DirectX 12 a firmware systému UEFI. Asi největší zádrhel je však dožadování se přítomnosti čipu TPM 2.0.

Na počítačích, které jsou staré třeba i deset a více let, by nebyl problém Windows 11 spustit. Avšak většinou díky právě absenci čipu TPM 2.0 to oficiálně nejde. Čip TPM je tu už víc než 20 let a je součástí počítačů od roku 2005. Jenže nyní je vyžadován ve verzi 2.0. Obvykle se jedná o samostatný čip na základní desce, i když standard TPM 2.0 umožňuje výrobcům, jako jsou Intel nebo AMD, začlenit funkci TPM do čipových sad, aby nebyl vyžadován samostatně. V roce 2016 se TPM verze 2.0 stal standardem na nových počítačích. Obecně, počítače, které jsou méně než osm let staré, tento čip mají, a tak na nich lze provozovat Windows 11. Někteří tvrdí, že požadavek právě na čip byl přidán z důvodu, aby Microsoft pomohl výrobcům PC zvýšit prodeje.