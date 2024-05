Nezneužívá někdo webkameru či mikrofon vašeho PC? Jak to zkontrolovat

I když se kybernetické hrozby neustále vyvíjejí a stávají dokonalejšími a složitějšími, existují také jednoduché kroky, které vám pomohou ochránit sebe i data. Například k počítači připojená nebo v notebooku integrovaná webová kamera a mikrofon jsou dvě zařízení, která lze teoreticky snadno zneužít. Jistě jste někdy slyšeli o tom, že se k nim může kdokoli připojit a využívat je bez vašeho vědomí. Nebudeme zastírat, že to opravdu možné je, ale není to zase až tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. A už vůbec to nesvede každý.

K webkameře či mikrofonu přístup získat lze. Děje se tak na úrovni zabezpečení a oprávnění. Záleží na tom, komu je oprávnění uděleno nebo kdo ho dokáže na základě prolomení bezpečnosti ovládat. Jak mobilní telefon, tak tablet nebo notebook disponují kamerami a mikrofony, které vám umožňují pořizovat fotky, natáčet videa a komunikovat. Zároveň však představují potenciální cestu ke zneužití vašich dat a soukromí. Proto se v posledních letech i jejich zabezpečení zlepšilo, a to dokonce natolik, že před použitím trvají na udělení povolení k využívání.