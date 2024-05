Hokej byl zátěžovým testem pro český internet, padaly rekordy

Pro představu co znamená datový tok 3 Tb/s: je to rychlost, při které síť přenáší téměř 380 GB dat za jednu jedinou sekundu. A pro představu, 380 GB byste na domácí 200 Mb/s přípojce přenášeli více než čtyři a půl hodiny, tedy 16 200 krát pomaleji. Je to zkrátka hodně, respektive rekordní hodnota.

„Diváci si mohli hokej v nejvyšší kvalitě vychutnat na všech typech zařízeních – jak mobilních, tak i v rámci pevné sítě. A zájem byl obrovský. Oproti loňskému šampionátu jsme zaznamenali nárůst provozu v síti o 40 %, pokud bychom srovnávali s mistrovstvím světa v ledním hokeji v roce 2022, pak mluvíme o nárůstu provozu dokonce o rovných 100 %,“ vysvětluje Tomáš Křešťák, ředitel pro fixní produkty a inovace ve společnosti O2.

Finálový večer v síti O2

Na grafu společnosti O2 vidíte nárůst přeneseného objemu dat po 15:00, kdy byl vysílán zápas o bronz mezi Švédskem a Kanadou. Po konci zápasu se zase postupně snížil, k dalšímu nárůstu došlo po 20:00, kdy začalo finále Švýcarsko – Česko.

„Na grafech jsou vidět jednotlivé třetiny i reklamní přestávky, kdy třeba vidíme nárůst provozu na sociálních sítí. Je znát odliv diváků, když delší dobu nepadá gól i to, jak se rychle vracejí, když se skóre otáčí. A vidíme i absolutní špičku, která nastala v neděli přesně ve 22:40, tedy těsně před koncem zlatého zápasu, kdy na hokej přepnuli i ti, co běžně nekoukají, aby si s národním týmem užili nadšení a vítěznou atmosféru,“ říká Tomáš Křešťák ze společnosti O2.

Zajímavé grafy i v širším časovém měřítku jsme získali od společnosti NIX.cz, která zajišťuje peeringová spojení mezi sítěmi různých operátorů.

Semifinále a finále MS v ledním hokeji v síti NIX

Na horním grafu vidíte průběh datových přenosů na uzlu společnosti O2. Nelekněte se nižšího maximálního průtoku 1,24 Gb/s, O2 využívá více peeringových uzlů a tohle je jen jeden z nich. Průběh v čase však sedí a tak se můžeme podívat i na semifinálový večer.

„Na levé straně horního grafu najdete datový tok, který začíná stoupat od cca 14:15. Dobře je poznat, jak byly sledovány jednotlivé třetiny (zápas ČR x Švédsko začínal ve 14:20). Oproti tomu zápas Kanada x Švýcarsko (začátek v 18:20) vykazuje řádově nižší sledovanost,“ popisuje graf Adam Golecký, ředitel společnosti NIX.cz.

Robert Záruba @robertzaruba Finále MS sledovaly 4 miliony 813 tisíc diváků. V tomto počtu nejsou náměstí, sportbary, restauarace a další společné akce.

✅Nejsledovanější TV pořad v Česku 2024

✅Nejsledovanější sportovní pořad v Česku od finále ZOH 1998

✅Nejsledovanější pořad v historii ČT sport

Děkujeme👌 oblíbit odpovědět

Na pravé straně horního grafu pak vidíte vlažnější zájem o utkání o třetí místo, tedy zápas Švédsko – Kanada se začátkem v 15:20. „Je dobře patrné, že každá další třetina měla o něco vyšší sledovanost. Z pohledu přenosů hokejových zápasů byly nejvyšší datové toky vždy na konci utkání,“ doplňuje Golecký.

Na spodním grafu je souhrnný provoz na všech uzlech NIX.cz, který dosáhl 3,14 Tb/s. Je patrné, že v celkovém objemu dat je sportovní přenos patrný, ale průběh utkání z něj již nevyčtete – detaily jsou skryté v jiném datovém a s hokejem nesouvisejícím provozu jiných sítí.