Panasonic překvapil, jeden opuštěný operační systém nahradily dva nové

Nejprve špatné zprávy pro příznivce operačního systému MyHomeScreen, který byl mnoho let nedílnou součástí televizorů Panasonic. V letošních řadách, které dorazí na český trh na podzim, už nenajdete s tímto operačním systémem ani jeden model. Což znamená, že tento systém odejde s těmi modely, které jsou aktuálně na trhu.

Úplně jasno nemáme, jak to bude s jejich další softwarovou podporou, tedy funkčními a bezpečnostními aktualizacemi. „Nemáme v plánu žádné větší aktualizace operačního systému. Pokud jde o aplikace, odpovědnost nesou jejich poskytovatelé. Bezpečnostní aktualizace budeme poskytovat na základě evropských právních předpisů a v souladu s informacemi uvedenými v produktovém listu každého produktu,“ uvedl na dotaz redakce Martin Čihák, PR specialista společnosti Panasonic.

V nových řadách naleznete tři různé operační systémy: Fire TV od Amazonu, Google TV a Tivo OS. V rámci modelových řad je to zatím rozdělené tak, že systém od Amazonu je ve vyšších a prémiových řadách, systém od Googlu v jedné spíš střední řadě a v nižších řadách je Tivo. Jenže z tohoto rozdělení nelze extrapolovat zaměření těchto systémů – i Tivo by mělo potenciál být i na špičkových modelech.

Začněme od Tiva. Na rozdíl od Titan OS, který do svých nižších modelových řad aktuálně nasazuje Philips (respektive TP Vision) a který je zcela novým systémem (od v podstatě neznámé španělské společnosti), Tivo není na poli televizní zábavy žádným nováčkem.

Tivo OS

Jeho historie má dvě větve. Ta delší sahá až do roku 1983, kdy společnost Macrovision uvedla stejnojmennou technologii na ochranu audiovizuálních záznamů proti kopírování (například z VHS kazety na VHS kazetu, později z DVD na kazetu…) a tento systém se stal v době analogové videodistribuce prakticky standardem. Velký obrat přišel v roce 2008 po akvizici společnosti Gemstar TV Guide International, kdy se Macrovision přejmenovala na Rovi a začala nabízet interaktivní televizní programové průvodce a různé systémy na vyhledávání a doporučování obsahu a personalizování obsahových nabídek dalších služeb.

Rozhraní systému Tivo

Kratší větev sahá do roku 1999, kdy společnost Tivo uvedla stejnojmenný digitální harddiskový rekordér. Protože přišel do odcházejícího analogového televizního světa (a takto přijímaný signál převáděl do digitální podoby pro uložení na pevný disk), nabídl do té doby něco nevídaného – když uživatel nestihl začátek daného pořadu, mohl si ho z pevného disku pustit ještě v době, kdy se zbytek pořadu nahrával. To u kazetových systémů nebylo možné a DVD rekordéry s HDD přišly na trh o šest let později. Rekordér Tivo dále zabodoval propracovaným programovým průvodcem na obrazovce a schopností automaticky nahrávat nové epizody seriálů a vyhledávat budoucí vysílaný obsah nejen podle názvů, ale třeba i herců nebo režisérů. Později se rekordéry Tivo propojili s internetovou sítí a obsah dokázaly i stahovat a streamovat.

V roce 2016 se obě větve spojily, když společnost Rovi koupila firmu Tivo a výsledný podnik pojmenovala Tivo Corporation… která se v roce 2019 spojila se společností Xperi, jež operační systém Tivo OS, stavící na výše uvedených základech a zkušenostech, dnes produkuje.

Se systémem Tivo OS v televizorech Panasonic jsme se stihli během firemní konference seznámit jen velmi zběžně a na větší zkoumání si budeme muset počkat, než dorazí ostré kusy do České republiky. I tak bychom ale řekli, že je na něm výše nastíněné technologické dědictví výrazně patrné. Hlavní obrazovka se (netradičně) netočí kolem služeb a aplikací, ale kolem obsahu jako takového.

Skvěle totiž funguje vyhledávání. Tituly můžete hledat nejen podle názvu titulu, jmen herců a režisérů, ale třeba i ikonických hlášek – například na „life is like box of chocolate“ systém obratem vyhledá Foresta Gumpa. Záměrně jsme uvedli anglické zadání, protože systém sice bude umět česky (samozřejmě ale nevíme, jak dobře), ale na prezentaci byl přepnutý do angličtiny. Ve vyhledávání lze využít i doplňujících otázek, takže pokud si třeba vyhledáte komedie s Jimem Carreym, můžete výsledek v druhém kroku omezit jen na tituly natočené před rokem 2000. Vyhledávání jsme zkoušeli pomocí hlasového zadávání, nikoli tedy ťukáním na virtuální klávesnici.

Vyhledávání filmů s Brucem Willisem

U vyhledaného titulu systém ukáže, ve kterých streamovacích službách je dostupný, bez ohledu na to, zda danou službu předplacenou máte či nikoli. V titulech, co jsme proklikali, se často opakoval Rakuten a Amazon Prime Video, nicméně by to mělo fungovat napříč všemi službami. Jejich nabídka je bohatá, samozřejmě lze předpokládat, že lokální české služby budou teprve přibývat.

Systém se jinak, aspoň na první pohled, nijak fundamentálně neliší od konkurentů, fungoval svižně a působil přehledně.

Google TV

Systém není třeba přestavovat, je standardem v televizorech Philips, Sony, TCL a dalších již mnoho let, už čtyři roky ho najdeme i v některých modelech Panasonic. Tentokrát ale dostal prostor jen ve dvou modelových řadách.

Systém Google TV nejspíše nemusíme představovat.

Velkou výhodou Google TV je obrovské množství dostupných aplikací, a to nejen streamovacích služeb a IPTV, ale i různých přehrávačů nebo třeba aplikací pro cvičení před obrazovkou. Televizor může po připojení kamery fungovat i pro videokonference, tedy aspoň přes službu Google Meet. Významná je také integrace systému „Google Cast“ (Chromecast) pro streamování z aplikací v chytrých telefonech nebo tabletech.

O důvod víc k volbě tohoto systému mají uživatelé telefonů se systémem Android a ti, kteří mají prvky chytré domácnosti ovládané pomocí Google Home – v tomto ekosystému Google TV nejlépe zapadne, a jak bylo oznámeno na konferenci Google IO, televizory se systémem Google TV se stanou řídicími „huby“ pro Google Home a budou podporovat komunikační standard Matter.

Fire TV

Tím hlavním systémem, který Panasonic nasazuje do svých televizorů, je ale Fire TV od Amazonu. Ten je zatím znám především z levných „HDMI smart TV adaptérů“ Fire TV Stick, kterými před deseti lety Amazon zaplavil trh a postupně se tak zařadil mezi nejpoužívanější platformy pro chytré televizory.

Televizory Panasonic přechází na operačním systém Fire TV

Na domovské obrazovce je prezentován obsah výhradně z reálně dostupných zdrojů, takže se nestane, že je třetina obrazovky prázdná, protože daný poskytovatel obsahu na českém území nefunguje, nebo máte na čelních pozicích nabídku služby, kterou nemáte předplacenou, jen proto, že si to služba u výrobce televizoru objednala a vy tak místo obsahu připraveného ke sledování vidíte de facto reklamu. Což je velmi příjemný přístup.

Fire TV umožňuje integrovat i některé IPTV/OTT služby tak, že jsou součástí výsledků vyhledávání a nabízení obsahu. Zároveň si lze v systému definovat až šest uživatelských profilů, takže každý člen domácnosti může mít nabídku přizpůsobenou přímo pro sebe. Profil může být vytvořen i jako dětský, přičemž si rodič definuje míru omezení podle věkových kategorií a zamkne profil PIN kódem, aby z něj dítě nemohlo vyskočit do neomezeného prostředí.

Hlasové vyhledávání a ovládání řeší integrovaná asistentka Alexa a televizor lze zařadit do ekosystému chytré domácnosti. Sloužit může jako řídicí hub, zároveň i jako cíl notifikací (respektive jejich zobrazení) nebo přenosu obrazů z kamer či chytrých zvonků. Vytvořit si můžete i různé scény (sekvence povelů) a jednu si uložit i jako „hot key“ na dálkový ovladač – takže třeba po vyslovení „sledovat televizi“ (nebo stisk rychlého tlačítka) televizor zhasne světla, vypne chytrý ventilátor, čističku vzduchu přepne do tichého režimu, spustí dolů rolety… a cokoli dalšího, co jde ovládat Alexou a co si nastavíte.

Fire TV nabízí i ambientní režim s widgety.

Změnou operačního systému televizory Panasonic nepřišly o své tradiční specifické prvky jako třeba Pentatuner, což je kombinace tunerů pro pozemní, kabelové, satelitní i internetové vysílání s možností využívat i TV-IP signály a přenos obrazu z vestavěného tuneru na obrazovku televizoru v jiné místnosti. V podstatě shodná jsou i některá menu týkající se právě příjmu lineárního vysílání, jeho nastavení a třeba EPG nebo funkcí rekordéru – podle pravidla „co dobře funguje, nebudeme měnit“.

Oba nové systémy otestujeme, jakmile se do Čech dostanou vzorky příslušných televizorů.