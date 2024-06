Spolehlivý dříč, který nesl lví podíl na úspěchu Dne D, zářil v Duxfordu

Na Duxford Summer Air show D-Day 80 bylo možné vidět celkem devět strojů C-47, nicméně pouze pět z nich neslo na zeleném nátěru charakteristické invazní pruhy. Z Duxfordu v rámci oslav odstartovaly s výsadkáři, kteří vyskočili nad Francií.

Jak připomíná materiál duxfordské letecké show, přezdívku Dakota daly americkým strojům C-47 Britové. Z desítky tisíc vyrobených se během 6. června 1944 účastnilo jen výsadku britské 6. výsadkové divize 129 těchto dvoumotorových dříčů. Když bychom sečetli výsadkáře, které během Dne D a bezprostředně navazujících dní vysadily dakoty, dostali bychom se k závratnému číslu 50 tisíc mužů, uvádí Alex Walker z Airborne Assault Museum.

Letouny C-47 Skytrain a výsadkové kluzáky během invaze do Normandie Letouny Dakota Mk.III (v americkém originále C-47A Skytrain) Královského letectva na dočasném předsunutém letišti ALG (Advanced Landing Ground) B-2 Bazenville v Normandii. Letouny zajišťovaly evakuaci raněných do Anglie.

Alex Walker také připomíná generála Eisenhowera, jenž vedle buldozeru, jeepu a dvou a půl tunového náklaďáku zmiňuje právě letoun C-47 jako čtvrtý stroj, který Spojencům zajistil úspěch během bojů v Africe a Evropě.

Ukažme si konkrétní letouny C-47, které bylo možné v Duxfordu vidět.

Douglas C-47A Skytrain, sériového čísla 42-92847, se po rekonstrukci do své původní podoby vznesl v roce 2018. Douglas C-47A Skytrain, který měl sériové číslo USAAF 42-92847, dostal jméno That’s All, Brother.

That´s All, Brother

Tento letoun vedl 6. června 1944 hlavní výsadkové uskupení osmi stovek dakot, jež nad Normandií vysadily na 13 tisíc mužů. Následně sloužil během dalších operací až do konce války. Po válce se stroj vrátil do Spojených států, kde byl nasazen v civilní letecké dopravě. Do dnešní podoby jej náročnou rekonstrukcí uvedla skupina The Commemorative Air Force.

Ta také uveřejnila fotografie a videa z víkendového letu přes Lamanšský průliv na svých sociálních sítích. Níže například přelet Pointe du Hoc, kde jsou dodnes patrné stopy těžkých bojů.

Screaming Eagle

Jak uvádějí materiály duxfordské air show, tento letoun byl předán do služby v letectvu Spojených států v roce 1942 a létal během operací v Africe a na Blízkém východě, než v roce 1945 zůstal v řadách francouzského letectva. Později však našel cestu do izraelského letectva, kde létal až do roku 1995! Následně byl muzejní exponát vybrán k zrestaurování do letuschopného stavu ku příležitosti 75. výročí vylodění v Normandii, tedy v roce 2019.

Screaming Eagle. Douglas C-47, původního sériového čísla 41-18401, dostal po rekonstrukci kabát letounu C-47A, sériového čísla 43-15087, z nasazení při operaci Overlord. C-47A, sériového čísla 42-24064 a jména Placid Lassie

Placid Lassie

Tento letoun dorazil do Velké Británie v říjnu 1943 a během Dne D odlétal dvě mise s kluzáky. Později operoval během bojů v Nizozemsku, Belgii a Německu. Jeho osud je podobný osudu předchozích strojů: Návrat do USA, služba v civilní dopravě až do nového tisíciletí. Později byl zrestaurován a znovu vzlétl v roce 2010, tedy k výročí 75 let od prvního letu stroje DC-3.

Pegasus

Tato C-47 již nestihla druhou světovou válku v Evropě. Do řad RAF přibyla v červnu 1945, kde létala až do roku 1953. Následně létala v mnoha různých rolích, nejprve u menších civilních leteckých společností, potom pro Imperial War Museum či jako testovací letoun.

C-47B (resp. Dakota Mk.IV), sériového čísla RAF KP220, nese jméno Pegasus. Kabát RAF s invazními pruhy je u tohoto exempláře fiktivní. C-47A sériového čísla USAAF 42-100882 a jména Drag´em Oot

Drag´em Oot

Letoun s tímto jménem se Dne D účastnil vysazením výsadkářů za německými liniemi. Následně byl využíván jednotkami, které následně stahovaly kluzáky z Normandie. Jeho trup dodnes nese stopy po protiletecké palbě v podobě nejrůznějších záplat, a to zejména v oblasti kokpitu. Během války létal s americkými, britskými i kanadskými jednotkami. Po válce létal v civilním sektoru, uvádí Duxford Summer Air Show.