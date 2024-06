Nevezmeme si jízdy navíc, bude problém, hrozí řidiči MHD po zákazu rádia

Za jeden den usedne do tramvají, autobusů a trolejbusů v Brně někdy i přes tisíc řidičů. Většinu z nich prý květnové nařízení z vedení Dopravního podniku města Brna (DPMB), že si ve voze nesmí pouštět hudbu ani mluvené slovo, protože si na hlasitý a nedobrovolný poslech jejich rádia stěžují cestující, rozzlobilo.

„Řeknu to v globále: nadáváme na to všichni až na pár výjimek. Někteří z nás rádio neposlouchali, těch ale moc není, zbytek lidí je naštvaných. Máme tzv. stěžovník, kam můžeme každý psát, co nás pálí, kde jsou na tratích nebo na vozech závady a podobné věci, a tam se to řešilo hodně. Neseme to nelibě,“ přiznal reportérovi iDNES.cz řidič jedné z brněnských linek. Mluvit se rozhodl pod podmínkou zachování anonymity.

Co platí nově v brněnské MHD Řidiči mohou poslouchat rádio nebo hudbu při přestávkách na konečných stanicích. Pravidlo pro vypnutá rádia za jízdy zůstává v platnosti i nadále.

Ani ne dva týdny od zavedení restrikcí sice DPMB ve čtvrtek oznámil, že opatření mírní a poslech hudby či mluveného slova bude možný během odpočinku na konečné nebo během přejezdů mezi vozovnami bez cestujících, náladu mezi řidiči to však neuklidnilo.

To, co před pár dny vypadalo jako interní pracovní spor, podle něho může mít brzo nepříjemné důsledky pro cestující. Řidiči se údajně baví o možnosti chození do práce jenom v době jejich služeb a odmítnutí braní jízd v době volna, což je nyní mezi nimi běžná praxe.

„Dost lidí na tom ‚stěžovníku‘ psalo, že nechtějí brát jízdy z volna, pokud s námi bude vedení firmy jednat takhle. Neslyšel jsem o nikom, že by chtěl dát výpověď, ani si nemyslím, že to kvůli rádiu někdo udělá, ale i to odmítání ‚služeb z volna‘ je pro podnik nepříjemné. Jestli to udělá půlka z těch, kdo o tom uvažují, bude už brzo při ohňostrojích problém. Nehledě na to, že řidičů je celkově málo a nové se takhle nalákat určitě nepovede,“ myslí si.

Opatření se vyvíjí, reaguje dopravní podnik

Vedení DPMB se snaží hrozící konflikt zažehnat. Situaci řeší jak s řidiči, tak s jejich odborovou organizací. „Nebereme to (polevení opatření) jako ústupek stížnostem, ale jako přirozený vývoj. Od začátku jsme mluvili o tom, že při množících se stížnostech cestujících bylo potřeba zasáhnout. Registrovali jsme i větší podíl nehod, zaviněných našimi řidiči, a tím i nárůst škod. Udělal se tedy nějaký krok a ten jsme nebrali za definitivní. Každá věc má svůj vývoj. My doufáme, že se jednáním dobereme k výsledku, který bude přijatelný jak pro zaměstnance, tak pro vedení,“ reagovala Hana Tomaštíková, mluvčí DPMB.

O tom, že by řidiči začali víc trvat na svých běžných službách a nechtěli by chodit do práce navíc, vedení dopravního podniku podle mluvčí již ví. „Registrujeme tyto hlasy. Jsou to hlasy jednotlivců. My jim váhu přikládáme, tak jako každému hlasu, ale je potřeba říct, že reakce řidičů jsou různé. Jak je jejich skupina rozmanitá, tak mají mezi sebou i víc názorů,“ uvedla Tomaštíková.

Mají se řidiči proti zákazu pouštění hudby a mluveného slova během jízdy bránit? celkem hlasů: 276 Ano. 95 %(262 hlasů) Ne. 4 %(10 hlasů) Nezáleží mi na tom. 1 %(4 hlasy)

Řidič oslovený redakcí iDNES.cz je jiného mínění. Na jednotky se podle něho počítají naopak ti jeho kolegové a kolegyně, kterým je ticho v kabině při řízení fuk.

Ještě víc ho ale dopaluje skutečnost, že restrikce dopadly na celou masu zaměstnanců, přestože neukáznění jsou podle jeho mínění také jen někteří z nich. „Slyšel jsem o kolegyni z nočního rozjezdu, jejíž hudba byla skutečně tak hlasitá, že cestujícím vadila. Uznávám, že takové příklady se najdou. Jsou ale ojedinělé, a na nás byl uplatněn princip kolektivní viny,“ hněvá se.

Selhalo naše vedení, zlobí se šofér

Že vůbec opatření o zákazu rádia vstoupilo v platnost, i když je od druhé poloviny tohoto týdne zmírněno, považuje oslovený řidič především za selhání vedení DPMB, respektive zaměstnaných techniků jízdy.

„To jsou zaměstnanci, kteří do vozů nastupují, ideálně bez vědomí řidiče, a kontrolují jeho práci. Styl jízdy, dodržování předpisů, jestli nejedeš jako prase a další. Je přece v jejich popisu práce, aby řidiče, který předpisy porušuje, třeba právě hlasitou hudbou, potrestali. Proč se vozí po všech, to sice tuším, protože ono je to jednodušší jedním škrtem tužky vyřešit všechno, ale je to nespravedlivé. Tihle lidé selhali, ne my,“ řekl.

Trvá na tom, že většina řidičů a řidiček poslouchala rádio tak, že o něm cestující téměř nevěděli. „Když mě někdo střídal a jel pár zastávek se mnou, potvrdil mi, že sice nějaký zvuk slyší, ale ani nepozná, co za písničku hraje. Mně hudba dřív spíš pomáhala nevnímat rušivé hovory cestujících, o jejichž hlučně vyprávěné historky za jízdy opravdu nestojím,“ uvedl na podporu svého tvrzení.

Mluvčí Tomaštíková s ním opatrně souhlasí v tom, že řidičů, porušujících předpisy, jezdí menšina. Není však podle ní v možnostech techniků „vychytat“ je jednotlivě. „Ne vždy stěžovatelé z řad cestujících uvádějí informace přesné natolik, abychom mohli konfrontovat konkrétního zaměstnance. Někdy to možné je, někdy ne,“ vysvětluje Tomaštíková, proč opatření dopadlo plošně.

O tom, jaký má zákaz rádia za jízdy s cestujícími efekt, si brněnský řidič myslí svoje. Ze svých zkušeností prý ví, že hudba v kabinách řidičů na linkách brněnské MHD vyhrává dál. „Lidi na to kašlou, a že by někdo dostal pokutu, o tom jsem zatím neslyšel,“ přisadil si.