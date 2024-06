Leopardy se blíží. Vláda postupuje v procesu nákupu tanků za 60 miliard

„Projekt na pořízení hlavních bojových tanků Leopard 2A8 se nám podařilo posunout a měli bychom někdy v následujících týdnech dát schválit na vládu tzv. dohodu o přistoupení ke společnému pořízení tanků,“ uvedla ministryně obrany Černochová. Tu jednáním o možnosti připojit se k německému tendru pověřila vláda loni v květnu.

Dohoda by podle Černochové mohla být podepsána do začátku vládních prázdnin, které bývají v polovině léta. „Ještě nejde o samotné uzavření smlouvy, tu bychom chtěli uzavřít někdy do konce roku 2024,“ poznamenala. Pokud bude vláda s dohodou souhlasit, vytvoří to podle ministryně prostor pro to, aby mělo Česko co největší možný podíl na budoucí průmyslové spolupráci.

Cena za tanky by měla být podle ministryně podobná jako u bojových vozidel CV90, za které Česko zaplatí 59,7 miliardy korun. „Když řeknu, že by to měla být plus minus podobná cena jako u bojových vozidel pěchoty, tak si myslím, že se nebudu mýlit,“ řekla. Cena by měla zahrnovat jak předpokládané výdaje na pořízení tanků, tak inflační kurzové rezervy.

„V budoucnu by naši vojáci měli mít 77 (tanků) 2A8 – tedy těch nových – a 45 (tanků) 2A4.“ řekla ministryně. Česko by tak mělo mít celkem 122 tanků včetně vyprošťovacích vozidel. Hlavní bojové tanky tvoří společně s bojovými vozidly pěchoty těžkou brigádu. ČR se dříve zavázala NATO, že bude mít těžkou brigádu k dispozici do roku 2026, závazek ale nestihne splnit.

Německo v posledních dvou letech darovalo Česku za pomoc Ukrajině 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Letos v únoru Černochová vládu informovala o možnosti dalšího daru ve stejném obsahu.

Německo také ČR nabídlo možnost nákupu dalších 14 tanků Leopard 2A4 a jednoho vyprošťovacího vozidla, celkem by tak Česko mělo 42 tanků Leopard 2A4 a tři vyprošťovací vozidla.

Nejdražší nákupy vojenské techniky

Americké bojové letouny F-35 Lightning II

Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu ČR zaplatí 106 miliard korun, postupně je uhradí v letech 2024 až 2034. Dalších 44 miliard korun půjde zejména na infrastrukturu, na palivo, přípravu personálu a odvod DPH. První stroje budou hotovy v roce 2029, jejich dodávky do ČR začnou v roce 2031 a skončí do roku 2035. Celkové náklady na pořízení a provoz stíhaček F-35 do konce jejich životnosti v roce 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliard korun.

Švédská pásová bojová vozidla pěchoty CV90

Cenu za 30letý životní cyklus pásových bojových vozidel pěchoty CV90 se ministerstvo obrany odhaduje na zhruba 100 miliard korun. Prvních deset vozidel CV90 armáda dostane v roce 2026, dodávky pak mají pokračovat do roku 2030. Švédsko smluvně garantuje, že podíl českých firem na výrobě dosáhne nejméně 40 procent hodnoty zakázky.

Německé tanky Leopard

Česká republika získala 14 starších tanků verze 2A4, poslední dorazil loni v listopadu, součástí transakce je i jedno vyprošťovací vozidlo. Kromě samotných strojů česká armáda získala také náhradní díly, munici a tříletou servisní podporu včetně výcviku vojáků. Cena daru je podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun.

Nákup „nejméně 77" tanků Leopard v nové verzi 2A8 by měl přijít přibližně na 60 miliard korun.

Víceúčelové a bojové vrtulníky

Osm víceúčelových UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper vrtulníků ze Spojených států bude stát 14,6 miliardy korun bez DPH (zhruba 17,6 miliardy s DPH). Zakázka umožňuje i zapojení českého obranného průmyslu z více než 30 procent.

Protiletadlový raketový systém SPYDER

Postupné navyšování ceny zakázky na čtyři baterie izraelského protiletadlového raketového kompletu prozatím skončilo na 13,7 mld. Kč. Systém, který je určen pro obranu vzdušného prostoru, by měl dorazit do roku 2026.

Samohybné houfnice

62 samohybných houfnic Caesar od francouzské firmy Nexter Systems vyjde na 10,3 miliardy korun. Většinu děl zkompletuje v České republice holding Czechoslovak Group (CSG), který dodá podvozky Tatra a pancéřové kabiny. První děla by měla být dodána letos, poslední v roce 2026.