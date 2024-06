Už 100 let mohou fotbalisté vstřelit gól přímo z rohu

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Pro laiky: co to vlastně rohový kop je? Toto pravidlo existuje od roku 1872. Vzniklo tedy devět let po prvním sepsání fotbalových regulí Anglickou fotbalovou asociací.

Je to důležitá součást hry, standardní situace, která nezřídka vede ke vstřelení gólu, i když ne tak často jako pokutový kop nebo přímý kop poblíž pokutového území. Rohový kop získává tým, který donutil bránícího protihráče zahrát nebo tečovat míč mimo hru, za koncovou čáru. Útočící tým zahrává roh z nejbližšího koutu hřiště.

Nejbližší obránce může stát od rohu 10 yardů, tedy 9 metrů a 15 centimetrů. Dnes je možné skórovat přímo prostřednictvím rohového kopu, i když stále je to velká vzácnost. Záleží totiž na mnoha šťastných okolnostech: větru, selhání brankáře nebo celé obrany a zejména na skvělé kopací technice hráče.

První přímý gól z rohu, aniž by se míče dotkl jiný spoluhráč nebo protihráč, padl o několik měsíců později, 2. října 1924. Skóroval Argentinec Cesáreo Onzari, který vstřelil gól za Argentinu, a přispěl tak k vítězství svého týmu nad Uruguayí, čerstvým olympijským vítězem her v Paříži. I proto se gólu přímo z rohu dlouhá desetiletí říkalo „olympico“.