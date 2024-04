Microsoft chce změnit způsob vyhledávání díky AI, ale není sám

Desetiletími zažitá podoba vyhledávání informací na internetu dost možná v dalším období dozná reorganizaci. Sílící GenAI totiž proniká i do tohoto prostředí. Současné výsledky vyhledávání v Googlu a Bingu jsou sice podobné, ale rozhodně ne stejné. Například Google i v případě hodně specializovaných dotazů může mezi prvními zobrazit sponzorované odkazy a dost často zobrazuje výsledky z diskuzních skupin a následně shrnutí nejčastějších dotazů.

Specializovaný dotaz na Google vyhledávač

Bing může na prvním místě zobrazit vybranou odpověď (například z odborného serveru), seřadí i výsledky nalezené v diskuzních fórech a zobrazí poměrně vysoko i videorádce nebo videonávody. Ostatně sami si můžete vyzkoušet, jak na váš dotaz vyhledávače zareagují.

Specializovaný dotaz na Bing vyhledávač

Na jednu stranu jsou tradiční články obvykle psány profesionálními autory, kteří mají zkušenosti v oboru, ale na druhou stranu mohou příspěvky na fóru poskytnout pestrou škálu názorů a individuálních zkušeností, které mohou přinést spoustu názorů. Nemusí být ale vždy užitečné, protože mezi diskutujícími mohou být neznalí. Je tedy na uživatelích, aby se rozhodli, který přístup je jim milejší.

Co nabízí tradiční vyhledávače

Podstatnou roli rovněž hraje ovládání vyhledávače, a především uživatelská přívětivost. Zatímco Google působí snadno ovladatelným dojmem a jeho design je přehledný, Bing používá více funkcí, a navíc s jiným řádkováním a odstupy v mezerách. Rovněž předložené výsledky nejsou na první pohled tak přehledné – díky rozložení se výsledky nacházejí všude a uživatel neví, kde hledat ty správné. Oba vyhledávače potom shodně dost často zobrazují část „Lidé se také ptají“, která obsahuje několik relevantních otázek spojených s vyhledáváním.

Dejme tomu, že chceme vědět, jak vybrat nový notebook. Na tento položený dotaz Google předloží výsledky, které jsou dobře uspořádané, čitelné, minimalistické a snadno pochopitelné. Ideální pro rychlé vyhledávání pro získání odpovědi.

Dotaz na vyhledávač Google jak vybrat notebook

To Bing zobrazí několik zdrojů – videa, reklamy, související vyhledávání, tipy a triky, dodatečné vyhledávání na levé straně, obrázky, a možnost využít AI. A teď si sami odpovězte, kolik chcete přečíst zdrojů, článků apod., než najdete způsob, jak notebook vybrat… Obrovské množství výsledků z Bingu je sice fajn, ale kdo dnes má času nazbyt? Zkrátka, Bing zobrazuje podstatně víc informací, než by mohlo být nutné – na druhou stranu, najdou se i lidé, kteří toto uvítají. A proto do hry vstupuje nový faktor.

Dotaz na vyhledávač Bing jak vybrat notebook

Integrace AI

Ať už jsou vaše preference jakékoliv, Bing se v poslední době posouvá dál. I z tohoto důvodu „svou“ umělou inteligenci nazvanou Copilot integruje do vyhledávání. AI je přítomna nejen ve výsledcích vyhledávání, ale pokud skrolujete zcela nahoru, tak se do ní rovnou přepnete. Stejně tak to lze učinit přímo na hlavní liště s vyhledáváním.

Rozprava s Copilotem, pomáhající krok za krokem s výběrem notebooku

Ač to chceme přijmout, nebo nikoliv, generativní AI má potenciál zásadně změnit způsob, jakým vyhledáváme informace na internetu. Jakým způsobem chceme znát odpověď, nebo s něčím pomoci, a to aniž bychom se museli výsledkům věnovat dlouhou dobu. Na úvod určitě zmiňme, že výsledky budou jen tak dobré, jak bude kvalitní velký zdrojový jazykový model. Nicméně, důvody, proč se GenAI začne čím dál tím více prosazovat, jsou jasné:

Nové typy dotazů – GenAI umožňuje klást komplexnější a otevřenější dotazy, které by dříve nebyly s klasickým vyhledáváním možné. Místo zadávání klíčových slov můžeme formulovat otázky přímo, tak jak mluvíme sami, a AI nám pomůže najít relevantní informace, případně se doptat na něco dalšího. Prostě s ním můžeme vést dialog, tak jak bychom to dělali s profesionálem, u kterého bychom chtěli zakoupit nový notebook. Lepší pochopení záměru – GenAI oproti vyhledávači dokáže lépe porozumět našemu záměr a zohlednit kontext. Což umožňuje zobrazit relevantnější výsledky a personalizovat vyhledávání. Například, pokud zadáte dotaz, jak vybrat nový notebook, může nás krok za krokem výběrem provést a postupně upravovat kladené dotazy, podle našich reakcí. Na druhou stranu se nelze vždy na výsledky spolehnout. Systém funguje na základě statistiky a může si tak vymýšlet (halucinovat). Generování obsahu – GenAI může vytvářet text, shrnovat, překládat a používat další typy obsahu na základě zadaného dotazu. To nejenže usnadní, ale zásadně zrychlí hledání informací. Není jen o textu – GenAI je technologie, která dokáže vytvářet nový obsah ze stávajících dat, jako je text, obrázky, zvuk nebo video. Pracuje tak, že náš text převádí na to, na co je naprogramovaná. Takže umí vytvářet jak obrázky, tak videa, ale i zvuk. Má mnoho příležitostí prosadit se v různých oblastech, jako je zábava, vzdělávání, vývoj, marketing atd. Usnadnění – GenAI může zpřístupnit informace i lidem, kteří neumí/nemohou číst nebo psát, nebo kteří se aktuálně nemohou věnovat vyhledávání (například řídí). AI totiž informace umí přečíst, shrnout nebo přeložit do vybraného jazyka.

Výzvy a omezení

S GenAI však přichází i řada výzev. Je důležité zajistit, aby generovaný obsah byl spolehlivý, objektivní a bez předsudků. Je také důležité chránit naše soukromí (ač si to možná neuvědomujeme, GenAI při našich rozpravách sdělujeme řadu informací) a zabránit zneužití k šíření dezinformací.

Tradiční vyhledávače jsou primárním nástrojem pro vyhledávání informací na internetu. Spoléhají na algoritmy, které přiřazují klíčová slova a fráze k relevantním webovým stránkám. Mají však určitá omezení (především nemusí porozumět kontextu nebo záměru). Použití GenAI umožňuje získat relevantnější, komplexnější a poutavější informace, aniž bychom spoléhali na vyhledávače, ale u důležitých věcí je zatím stále třeba si důležité informace ověřovat.

Závěrem

Tradiční vyhledávání nám pomohlo otevřít dveře do světa informací. Ale s rostoucím objemem dat a složitějšími dotazy se jeho limity stávají stále zjevnějšími. Vyhledávání s AI přináší revoluci do světa vyhledávání. Odstraňuje přirozené nedostatky klasických metod a otevírá dveře k intuitivnějšímu, efektivnějšímu a personalizovanému vyhledávání. Vyhledávače s GenAI nám pomohou lépe se orientovat v komplexním světě informací. Budou nám poskytovat výsledky na míru, usnadňovat práci a otevírat dveře k novým možnostem.

Je na nás, jak tuto technologii využijeme, aby nám přinesla užitek. Microsoft díky integraci do Bingu na to přitom nejde vůbec špatně. Ne, že by Google neměl svůj GenAI nástroj, jmenuje se Gemini a rozhodně má rovněž co nabídnout, ovšem zatím není tak propojen s vyhledávačem Google a uživatelé jeho služeb musí využít na extra webové stránce. A další systémy se již hlásí o slovo, aby ukázaly, že vyhledávací monopoly tu nemusí být navěky.