Rusko vypustilo družici schopnou sledovat a ničit jiné satelity, míní Američané

Rusko 16. května vypustilo satelit, o němž se americké zpravodajské služby domnívají, že je to zbraň schopná sledovat a útočit na jiné satelity. V úterý to uvedlo americké vesmírné velitelství (U.S. Space Command ) s tím, že ruská sonda bude obíhat poblíž amerického špionážního satelitu USA 314 vypuštěného v dubnu 2021.