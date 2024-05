Skvělý rychlý tip na skrytou přeinstalaci Windows 11 beze ztráty dat

Jestliže nelze problém vyřešit jinak, změnou nastavení, obnovením záchranného bodu operačního systému či radou od odborníka, případně kamaráda, a po hardwarové stránce se zdá vše být v pořádku, dost možná za problémy může nějaké chybné chování Windows. Zatímco dřív bylo nutné v případě reinstalace operační systém komplet přeinstalovat, případně obnovit do továrního nastavení a byl to proces, který trval desítky minut a v případě čisté instalace další desítky minut zabrala instalace dřív používaných programů a donastavení všeho potřebného, nedávno jsme se dočkali nového pomocníka.

Nový způsob reinstalace je nejen mnohem jednodušší a nevyžaduje instalační médium Windows ani ho není třeba předem stahovat z internetu a už vůbec ne vytvářet. Dokonce není nutné ani procházet některými složitými kroky, ve kterých se řada uživatelů nevyzná. Postačí vědět, odkud se spouští.

Jak opravit součásti a systémové soubory

Novinka je přítomna ve Windows 11 s nainstalovanou aktualizací Moment 5. Ta byla vydána začátkem března tohoto roku. Po instalaci updatu (buď ho už máte, nebo počkáte, až na vás přijde řada, případně si instalaci vynutíte ve Windows Update) se v Nastavení objeví nová funkce – tak trochu ukrytá. Přepněte se na kartu Systém a na pravé straně klikněte na položku Obnovení.

Nově zde najdete položku Opravit problémy se službou Windows Update. Ač se název může zdát lehce zavádějící, respektive může znamenat dvojí, ve skutečnosti slouží k přeinstalaci PC s Windows 11 prostřednictvím služby Windows Update. Přitom jak je uvedeno, k přeinstalaci dojde, ale aplikace a soubory přítomné v počítači zůstanou nedotknuté. Respektive zachovány.

Automatické získání nejnovější verze OS

Během procesu se Windows 11 přeinstaluje aktuální nejnovější dostupnou verzí. V principu jde o podobný postup, jaký se využívá případě, kdybyste zvolili, že chcete provést instalaci prostřednictvím cloudu. Mimochodem, tato funkce byla již nějakou dobu součástí Windows 11, ale teprve aktualizace Moment 5 ji zviditelnila a umožnila používat. Výhodou je, že v řadě případů tato reinstalace zabere a není nutné tak podstupovat zcela čistou instalaci systému. Což nejednomu uživateli jistě vytrhne trn z paty.

Navíc nemusíte procesu instalace vůbec rozumět. Jediné, co je zapotřebí udělat, je kliknout na tlačítko Přeinstalovat hned. Zobrazí se dialogové okno s dodatečnými informacemi o procesu a zaškrtávacím tlačítkem (o něm více později). Po potvrzení dojde k přepnutí do funkce Windows Update, kde se zobrazí a začne se stahováním všeho potřebného z internetu. Balíček je poměrně velký, takže v závislosti na rychlosti připojení k internetu může stahování trvat minuty až desítky minut (může jít o víc než 30 minut).

Dobrou zprávou je, že jakmile stahování začne, můžete počítač normálně dále používat, jako by se nic nedělo. Stav můžete kdykoli sami zkontrolovat v části Windows Update. Pokud byste před tím v dialogovém okně zatrhli volbu „Automaticky restartovat můj počítač 15 minut po instalaci“, tak po kompletním stažení instalačního balíčku a 15 minut od skončení jeho následné instalace dojde k automatickému restartu PC. Jestliže jste tak neučinili, budete po dokončení startu reinstalace k restartu vyzváni. Nutno podotknout, že reinstalaci po započetí (stisknutí zmíněného tlačítka) nelze zastavit. Samotný restart, pokud jste nepotvrdili viz předchozí, však odložit lze, což se může hodit v případech, kdy máte rozdělanou práci či se to jinak nehodí.

Následuje opravdová instalace

Stažením, instalací balíčku a restartu PC to však nekončí. Teprve po restartu totiž dojde k „výměně“, respektive reinstalaci stávajícího operačního systému Windows 11. Takže i to bude chvilku trvat, na což se připravte. Opět to zabere několik desítek minut a třeba až hodinu – v závislosti na výkonu PC.

Jakmile dojde k jeho dokončení, bude vše připraveno. Objeví se nejen opět funkční systém, ale vše bude na svém místě, a navíc jako bonus získáte zaručeně nejnovější verzi Windows verze 11.