Ladislava Chudíka si diváci pamatují hlavně jako laskavého primáře Sovu

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Na jeviště Slovenského národního divadla vstoupil v roce 1944 a ještě krátce před svou smrtí v roce 2015 na něm vystupoval ve hře Tančírna. Ztvárnil též desítky televizních a filmových postav a po sametové revoluci byl krátce slovenským ministrem kultury.

Chudík se narodil ve středoslovenské obci Hronec. V životě pro něho byla prý rozhodujícím okamžikem doba, kdy ho rodiče v jedenácti letech dali na gymnázium do Kremnice a musel se začít starat sám o sebe. Později se přihlásil na konzervatoř a souběžně studoval i Filozofickou fakultu Univerzity Komenského, z té ale pro nedostatek času později odešel.

První hereckou smlouvu podepsal 1. ledna 1944, kdy dostal angažmá ve Slovenském národním divadle (SND). Ve třiadvaceti letech měl již za sebou dvacet postav. SND však poměrně záhy opustil kvůli angažmá v čerstvě otevřené Nové scéně. Tam dostával i komické role. Hrál také řadu historických postav, spisovatelů a lékařů, ale i esesáka. Celkem v divadle ztvárnil na 130 postav.

Herecké zkušenosti předával Chudík mladším generacím na konzervatoři a na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. V letech 1963 až 1966 vedl činohru Slovenského národního divadla. Tehdy se také sám připravil o dvě velké postavy světového divadla, o nichž léta snil (Hamleta a Cyrana z Bergeraku).

Před kamerou debutoval v roce 1946 v dramatu Martina Friče a Paľa Bielika Varúj...! Následoval film ze Slovenského národního povstání Vlčie diery (1948), sadistického nacistu ztvárnil ve snímku V hodine dvanástej (1958) a další válečný film od Bielika Kapitán Dabač dostal Chudíka v roce 1960 až na festival do irského Corku. Do zlatého fondu slovenské kinematografie přispěl Chudík rolemi ve snímcích nové vlny režiséra Petera Solana Tvár v okne (1963) či režiséra Stanislava Barabáše Pieseň o sivom holubovi (1961). Zahrál si i v kriminálkách – mimo jiné v trilogii režiséra Andreje Lettricha ze 60. let Smrť prichádza v daždi, Vrah zo záhrobia a Volanie démonov.

Z Čechů točil například s Jiřím Weissem Zbabělec (1961), Janem Schmidtem Luk královny Dorotky (1970) či Jiřím Krejčíkem Půlnoční mše (1962). Od 70. let se objevoval zejména v televizních filmech a inscenacích.

Proslulost Chudíkovi získal televizní seriál podle scénáře Jaroslava Dietla Nemocnice na kraji města (1977). Roli primáře ortopedie hrál původně Karel Höger, který ale v začátcích natáčení zemřel. „Všichni tím byli tak zaskočeni, že měli pocit, že natáčení už pokračovat nebude.

Režisér Dudek navíc Högera miloval stejně jako já Seiferta,“ připomněl své obavy ze vstupu do seriálu Chudík, jemuž se po odvysílání seriálu lidé svěřovali s problémy citovými i ortopedickými. Později se objevil v pokračováních seriálu Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (2003) a Nemocnice na kraji města – nové osudy (2008). V roce 2009 hrál ve filmu Jana Hřebejka Kawasakiho růže estébáka, což mu vyneslo Českého lva za nejlepší mužskou vedlejší roli. Poslední filmovou roli ztvárnil ve slovensko-česko-polském snímku Rudý kapitán, který přišel do kin v roce 2016.

Za své herecké mistrovství Chudík dostal řadu ocenění, mimo jiné Pribinův kříž a Řád Ľudovíta Štúra I. třídy či českou medaili Za zásluhy I. stupně. Zemřel 29. června 2015 ve věku 91 let.