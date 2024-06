Ocitl jsem se v bodu zlomu, začínám se k věcem stavět jinak, říká Ondřej Sokol

Přiznám se, že vůbec nevím, co od vás čekat. Jste v soukromí stejně vtipný jako na veřejnosti, nebo jste spíš introvert?

Na to byste se měla zeptat spíš Niky (Ondřejova partnerka – pozn. red.). Ze svého pohledu jsem doma zamlklý. Niky mi ovšem tvrdí, že to není pravda. Ale já myslím, že jsem v nitru duše opravdu introvertní a moje práce je vlastně mojí terapií.

Moderátor se obrátil do publika, kde bylo asi čtyři sta lidí, a řekl: Zvedněte ruku, kdo jste viděl nějaké divadelní představení, které režíroval pan Sokol. Tu ruku nezvedl nikdo.