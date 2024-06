Liberecké divadlo uvede duchařskou komedii prodchnutou odkazem Tima Burtona

„Netajíme se tím, že nás trochu inspiroval Tim Burton, protože jeho film Beetlejuice je náš oblíbený,“ nastiňuje atmosféru představení režisérka Kateřina Dušková.

Děj hry se točí kolem mladého páru, který si pronajme omšelý dům s párečkem duchů předchozích majitelů v podání Markéty Tallerové a Martina Polácha.

Nevšední role zapříčinila, že je ostatní herci musí na jevišti doslova přehlížet. „Mně se to hraje dobře, ale ostatní jsou chudáci, protože musí dělat, že tam nejsem. Na začátku zkoušení jsme dokonce měli sázku, že kdo se na nás koukne, musí dát pětikorunu do kasičky. Hodně brzo jsme to vzdali,“ směje se Tallerová.

Těší ji, že se opět partnersky setkala právě s Poláchem. „Můžeme se navzájem podržet,“ míní.

Půvabný pár nastávajících rodičů ztvární Eliška Jansová s Danielem Tomanem. Jakub Kabeš hraje vyděšeného realitního agenta, Štěpánka Prýmková strašidelnou tchyni a Jana Hejret Vojtková si střihne roli Anděla strážného.

Podle režisérky je komedie Mezi nebem a zemí ideálním kusem na závěr divadelní sezony. „Herci už jsou částí mozku na prázdninách,“ naznačuje Dušková.

Komedie Mezi nebem a zemí obletěla celý svět a patří k dobře známým kouskům současné komediální tvorby. Ostatně její autorka Pam Valentine napsala scénáře ke třem sitcomům, které se řadí k oblíbené komediální klasice britské televize.

Česká premiéra proběhla v roce 2014 v Karlovarském městském divadle a od té doby se představení hrálo v Pardubicích, Šumperku, Divadle Na Fidlovačce v Praze, Českém Těšíně a Městském divadle v Brně.