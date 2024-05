PORTRÉT: Jan Kačer byl jeden z nejlepších. Velký umělec s nadhledem

Ve věku 87 let zemřel herec a režisér Jan Kačer.

Čest jeho památce!



Jan Kačer vystudoval divadelní režii na pražské DAMU (absolvoval v r. 1960). Prvním jeho působištěm bylo ostravské Divadlo Petra Bezruče, poté následovalo jeho angažmá v pražském Činoherním klubu. Byl jedním z jeho zakladatelů a patřil zde k vůdčím osobnostem. Když musel v polovině 70. let odejít z Prahy, vrátil se do Ostravy – tentokrát do Státního. Později působil souběžně v Divadle E. F. Buriana v Praz...e. V letech 1986–1990 byl režisérem Divadla na Vinohradech. Pohostinsky nastudoval řadu představení v dalších divadlech u nás i v zahraničí.