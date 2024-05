Zemřel herec a režisér Jan Kačer, legenda nové vlny i Činoherního klubu

Zprávu sdělila ČTK jeho dcera Adéla Kubačáková, iDNES.cz ji pak potvrdil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. „Ještě před dvěma dny jsem s ním mluvil,“ reagoval pak umělecký šéf Činoherního klubu Martin Finger.

Jan Kačer byl ikonou nové vlny československého filmu a současně v roce 1965 stál u založení pražského Činoherního klubu. Prosadil se jako divadelní režisér, režíroval například v Divadle na Vinohradech nebo v Národním divadle. V roce 2016 obdržel od prezidenta republiky Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Filmovým divákům utkvěl Kačer v paměti jako rytíř Armin von Heide v Údolí včel Františka Vláčila či tajný agent W4C v komedii Václava Vorlíčka. V 60. letech se objevil ve filmech Evalda Schorma Každý den odvahu, Návrat ztraceného syna a Den sedmý, osmá noc. Mimo hraní a režírování napsal také několik knih.

Po absolvování DAMU zamířil Jan Kačer do ostravského Divadla Petra Bezruče. Právě tady vytvořil se scénografem Lubošem Hrůzou základ souboru, který následně zamířil do Prahy a dal společně s režisérem a dramatikem Ladislavem Smočkem a dramaturgem Jaroslavem Vostrým vzniknout Činohernímu klubu.

Zde Kačer působil jako režisér až do roku 1974. Proslavil se inscenacemi ruské klasiky, jako byl Gogolův Revizor, Čechovův Višňový sad, Gorkého Na dně či Pinterovy Narozeniny. Režíroval i filmy - Jsem nebe (1970) nebo Město mé naděje (1978).

Po hvězdné éře Činoherního klubu byl v polovině 70. let poslán do „vyhnanství“ zpět do Ostravy. Paradoxně směl tehdy hostovat v zahraničí, ale deset dlouhých let odloučení od rodiny nesl těžce. S manželkou Ninou Divíškovou se Kačer seznámil na studiích, svoji byli bezmála šedesát let a vychovali tři dcery. Herečka Divíšková, která excelovala například ve filmu Příběhy obyčejného šílenství, zemřela 21. června 2021.

V roce 1986 se Kačer do Prahy vrátil, tentokrát do Divadla na Vinohradech, odkud v roce 1990 přešel do Národního divadla. Sedm let tam režíroval nové inscenace domácího i světového repertoáru (Zimní pohádka, Peer Gynt, Smrt obchodního cestujícího, Oblak a valčík, Židle, Podivní ptáci), v nichž hrál i menší role, poté zůstal až do roku 2015 členem hereckého souboru. Přišly také nové nabídky od filmu: Operace mé dcery (1986) či Vlastně se nic nestalo (1987). Jedním z jeho posledních snímků byla rodinná komedie Chata na prodej z roku 2018, později se ještě objevil v rodinném filmu Gump - pes, který naučil lidi žít (2021) a koprodukčním dramatu Moc (2023).

Touha aktivně se podílet na životě společnosti přivedla Jana Kačera do světa politiky. V letech 1990 až 1992 byl poslancem za Občanské fórum a později Občanské hnutí. Od roku 1995 pak desetiletí stál v čele Nadace Charty 77, která poskytuje pomoc handicapovaným lidem.

Další popularitu, ale i rozpaky nejen v uměleckém světě, mu na začátku nového tisíciletí přinesla role podnikatele Františka Rubeše v seriálech Rodinná pouta a Velmi křehké vztahy. Mnozí nedokázali pochopit, že toho uznávaný umělec v letech „má zapotřebí“. Jan Kačer však výtky na svou adresu odmítl s tím, že je divadelník, který pracuje na základě toho, co se mu nabídne. Dodal, že pro něj doba velkých rolí už pominula, neboť filmoví režiséři zpravidla točí příběhy o své vlastní generaci, a o ty starší se jen málo zajímají.

Budoucí režisér a herec se narodil 3. října 1936 v Holicích. Jeho otec byl obchodník židovského původu a poté, co nacistické Německo obsadilo Sudety, si vzal život. Tím své syny, tehdy dvouletého Jana a o deset let staršího bratra zřejmě zachránil před deportací do koncentračních táborů a téměř jistou smrtí. Cesta mladého Jana Kačera vedla nejprve do Bechyně, kde vystudoval keramickou školu, poté na režii na pražské DAMU.

O svém životě napsal Kačer čtyři vzpomínkové knihy: Jedu k mámě, Mírnou oklikou, K přátelům a Zadními vrátky. Při oslavách svých osmdesátin v roce 2016 poznamenal: „V těch osmdesáti člověk vidí svět, který do té doby neviděl. Bez ctižádosti, bez touhy vyniknout, bez zlodějství, bez zlejch úmyslů, a najednou máte ten život jakoby sladkej.“