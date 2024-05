S hereckými hvězdami je to občas hra ega, zastoupit nechtějí, líčí kaskadér

Svitek je vyhledávaný filmový kaskadér. Kromě Orlanda Blooma, známého z Pirátů z Karibiku, dubloval v nedávno premiérovaném filmu Duna: Část druhá Joshe Brolina. Správně se hýbat učil v témže snímku Austina Butlera. Mohl by být právem pyšný. Není. Je odvážný, ale pokorný. A žije si svůj sen.

Kaskadéři těžko můžou být z cukru. A jelikož jste se narodil v Karviné, svádí mě to myslet si, že za vaši tvrdou slupku může právě ten kdysi důlní a nehostinný kraj.

Já jsem sice narozený v Karviné, ale oba rodiče pocházejí ze Slovenska a celá naše rodina postupně doputovala přes severní Moravu až do Prahy. A to velmi rychle. Takže já ten hornický kraj zažil všehovšudy půl roku a nic z toho si nepamatuju. To spíš za tu moji houževnatost může osmdesátý šestý ročník narození, kdy bouchl Černobyl. Je to z velké části myšleno jako legrace, ale třeba na tom něco je.