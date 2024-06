Můj první a poslední šéf. Se Schmidem se loučí Eben, Dejdar i Lábus

Mezi prvními smutečními hosty samozřejmě dorazila i přední tvář Studia Ypsilon, tedy Martin Dejdar. „Třicet sedm let byl mým šéfem. Prvním a posledním. Pro mne je to odchod člověka, který formoval moji profesní cestu od začátku až do teď. Je tedy naprosto nezapomenutelný,“ uvedl herec před strašnickým krematoriem.

„Uměl okamžitě reagovat na všechny možné situace. Navždy se mi třeba vryla do paměti věta, když jsem se jako mladý elév vzpouzel jeho připomínkám a stále se na něco ptal. Tehdy Honza Schmid řekl: ‚Zklidni se, příliš informací škodí.‘ Na to nezapomenu do smrti, myslím, že to je velká pravda,“ vzpomínal Dejdar.

Jako na vynikajícího tvůrce a kreativního režiséra, který uměl vytvořit ohromnou atmosféru, vzpomněl na Schmida herec a moderátor Marek Eben. „Ypsilonka byla ostrůvek relativní svobody a docela i svobodné tvorby,“ uvedl Eben k fungování divadla za minulého režimu. A zmínil i skutečnost, že Schmid plně tvořil i v době, kdy už ho sužovaly tělesné strasti. „On si na chorobu nikdy nestěžoval, pokud vím, chodil mnoho a mnoho let na dialýzu. A nikdy si na to nestěžoval. Možná i proto dokázal v plné tvořivosti žít tak dlouho,“ přemýšlel Eben.

„Hodně mne naučil, vyprovokoval ve mně improvizaci. Za to jsem mu strašně vděčnej. Zažil jsem s ním krásná divadelní léta,“ uvedl pak Jiří Lábus. „Byl všestranný, maloval, režíroval, hrál, psal i učil. A taky měl odvahu. U nás například už v říjnu 1989 vystoupila Marta Kubišová. Byla z toho samozřejmě nepříjemnost a on to podstoupil,“ vzpomněl slavný herec. „A ještě měl úžasný dar na výběr lidí. Za tu dobu, co vím, do Ypsilonky nenastoupil nikdo, kdo by se tam nehodil.“

„Byla to nejhezčí doba mého života,“ vzpomněl na své liberecké působení herec a komik Luděk Sobota. „Měl rád improvizaci, stejně jako já. Vždycky do mne strčil a řekl: ‚Běž tam a něco říkej!‘,“ vzpomněl Sobota na Jana Schmida. Mezi dalšími hosty bylo možno vidět Jana Jiráně, Jitku Schneiderovou, Jiřího Havelku, Petra Vacka, Ladislava Gerendáše či herečku Mášu Málkovou. „Teprve díky němu jsem poznal, co je to pořádný divadlo,“ uvedl pak Pavel Nový.

Jan Schmid, narozený 14. června 1936, mimo divadla psal knížky, sám je ilustroval, kreslil plakáty k inscenacím, hrál ve filmech, vyučoval na DAMU, objevoval se v televizi i v rozhlase. Ypsilonku založil se svými přáteli v Liberci v roce 1963. Jako herec byl například tajemným svůdcem v podobenství Ovoce stromů rajských jíme Věry Chytilové i sociologem v její Kalamitě.

Schmid vynalezl jedinečnou metodu divadelní montáže, která uchvacuje poezií a magií. Inscenoval mimo jiné i Jarryho Krále Ubu, Macbetha, hru Bůh Woodyho Allena a další. Velkou roli hraje i hudební doprovod jeho her. „Beru hudbu jako něco, co pomáhá člověku žít. Co dává zážitek, co čistí hlavu a léčí, co citově prohlubuje,“ uvedl v jednom z rozhovorů. Proto inscenoval i opery.

Vyučil se malířem skla, stal se výtvarníkem a režisérem Severočeského loutkového, později Naivního divadla. Jeho pozdější Studio Ypsilon se v roce 1978 přestěhovalo z Liberce do Prahy.

Táborský rodák psal prózy mezi skutečností a mystifikací, jako třeba S očima navrch hlavy aneb jak jsem byl hloupej. V prosinci 2018 pokřtil svoji knihu Improvizace, náhoda a jiné vyhlídky, ve které povyšuje improvizaci na základní způsob vnímání světa a navádí k větší všímavosti. Také publikoval cestopisné črty z turné Ypsilonky po světě.

Historii Studia Ypsilon letos v březnu a květnu připomněla výstava k jeho 60. výročí v pražském Domě fotografie v Revoluční ulici, na které zájemci viděli Schmidovy archivní fotografie a plakáty.