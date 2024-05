Sexem k milionům. Seznamte se s bohatými pornoherci

Je to obor, v němž je propast ve finančním ohodnocení opačná než ve velké většině ostatních profesí. Porno protežuje ženy. Neznamená to však, že by nedávalo zbohatnout jejich kolegům. Představujeme pornoherce, kteří svéráznou profesí zbohatli. Mnozí z nich s barvitými peripetiemi. Někdo začínal jazzem, jiný skončil jako manželský poradce.