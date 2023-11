Strašná, divoká jízda, říká sestra o životě skokanky a pornoherečky Absolonové

Život vaší sestry připomíná film Její tělo plastičtěji, bez bulvárnosti, moralizování. Co byste na něm ocenila nejvíc?

Nevnucuje lživé emoce. Právě ohledně emocí si je třeba uvědomit důležitou věc. Andrea byla vrcholová sportovkyně a velmi silná osobnost, svoje emoce si nechávala především pro sebe. A představitelka hlavní role dala do své postavy tolik emocí, kolik by se jich divákům dostalo od skutečné Andrey. Je to famózně zahraný. Jinak se mi velice líbí zpracování filmu, je trošku zvláštně natočený a nutí diváka zamyslet se.