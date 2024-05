Zachránil Jiřině Bohdalové život, říká Jiří Strach o profesoru Neužilovi

„Proč? Protože spousta pravd může zabít lásku, kdežto láska, když je opravdu velká, dokáže odpustit i lež,“ vysvětluje dál tvůrce úspěšných pohádek Anděl Páně nebo seriálů Labyrint a Ztracená brána.

Jak podle Jiřího Stracha příběh hlavní hrdinky Svaté, která si přivlastnila osud vězeňkyně gulagu, kde sama pracovala jako zaměstnankyně, odráží současnou situaci ve společnosti? „Tady vzniká dilema. Jsme si ještě schopni odpustit? Umíme to nebo budeme jenom kádrovat a budeme říkat, že ona jednou zalhala, a proto ji teď budeme do smrti nenávidět? Pokud budeme umět odpouštět, je to myslím recept na spoustu nešvarů doby,“ říká režisér, který se před časem rozhodl odejít z Twitteru, respektive sítě X.

„Děsím se toho, jak hluboko jsou už příkopy ve společnosti vyhrabané. Situace na Slovensku, která teď vznikla s atentátem na premiéra, mně přišla naprosto děsuplná. Kam až společnost v nevraživosti a nenávisti směřuje. K tomu já v žádném případě přispívat nechci... Protože, co si budeme povídat, jsem sem tam taky na Twitter napsal nějakou ironickou zlovolnost. Tak jsem si řekl, že na nějaký čas odejdu, protože nechci přihazovat polínka do ohně svojí pravdou,“ vysvětluje.

A jak přistupuje Jiří Strach třeba na place k malým, každodenním lžím? „Mnoho pravdy zabíjí lásku a mnoho pravdy může třeba zabít i herecký výkon. Já jsem chválící režisér. Když někdo z herců zahraje špatně, nevletím na plac a neřeknu mu, že to zahrál celé špatně. Tím si v ničem nepomůžu. Takže je diplomacie lež? Že řekneš věci zaobaleně? Že je řekneš méně neurvale, ale ve fiinále se dostaneš k pravdě?“ ptá se.

Jiřina by nebyla trpělivá režisérka

„Původně jsme plánovali natáčení na loňský leden a únor, ale bohužel se to nepotkalo. Museli jsme to o půl roku odložit. A tady opravdu patří velké poděkování profesorovi Petru Neužilovi, protože určitě neříkám žádnou novinku, ono to už i proběhlo médii, ale ten Péťa jí opravdu zachránil život. Díky němu jsme vlastně tenhle film mohli natočit, protože nám udržel Jiřinu při životě,“ vzpomíná režisér, kterému herečka pomáhala s obsazováním. Do role své dcery si totiž vybrala Lenku Vlasákovou, v případě předchozího společného filmu Klec to byl Kryštof Hádek.

Byla by Jiřina Bohdalová podle Jiřího Stracha dobrá režisérka? „V mnoha okolnostech by byla výborná režisérka, ale existuje jediný důvod, proč nemůže režírovat. Ona by je první den natáčení vyřvala z placu všechny,“ směje se. „Tam by nikdo nezůstal. K režii je potřeba mít trošku trpělivosti a Jiřina, jak je taková rychlá a emotivní, by v tomhle ohledu asi nebyla dobrá režisérka,“ vysvětluje.

Herečka nedávno oslavila 93 let. Jaké byly oslavy? „Skutečná radost ze života. Je to jeho oslava a je nádherné vždycky vidět, kolik lidí se tam sejde. Kolik lidí ji má upřímně rádo jako kamarádku nebo jak já říkám: mou třetí babičku,“ říká.

V rozhovoru se dál dozvíte, jestli režisér Jiří Strach netrpělivě čeká na čísla sledovanosti, jak je hodnotí a k čemu se mu v další tvorbě může hodit peoplemetr. Řeč přišla také na Věru Sosnarovou, jejímž osudem byl film částečně inspirován, na další možný snímek s Jiřinou Bohdalovou i pokračování Anděla Páně.