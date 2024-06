Nová antikoncepční éra. Gel pro muže slibuje spolehlivost

Nové časy mužské antikoncepce, troufá si proto hlásat titulek listu Le Mond. A potřebu nových prostředků na zabránění početí ilustruje příběhem čtyřiatřicetileté matky tří dětí ze Seattlu. „Vyzkoušela jsem snad už všechno,“ líčila jeho redaktorovi Kelly Hallová. Sázela samozřejmě na hormonální pilulky, které se však musely aplikovat denně, zapomenout znamenalo čekat na start cyklu. Nesedly jí hormonální injekce, podkožní implantát jí způsoboval krvácení, vaginální kroužek jí přivodil dokonce poranění dělohy.

Když pak – bylo to již v roce 2019 – uviděli s manželem inzerát, který hledal dobrovolníky pro klinické testy mužského antikoncepčního hormonálního gelu s názvem NES/T, neváhali. Její muž se stal jedním z těch, kdo spolehlivost prostředku doložili.

Účinkuje rychleji, než se doufalo

Název gelu je příhodný, odkazuje totiž na dvě látky, které obsahuje. Nestoron je syntetickou verzí pohlavního hormonu progesteronu, písmeno „t“ znamená testosteron. Prostředek snižuje hladiny hormonů ve varlatech, které zodpovídají za mužskou plodnost, včetně testosteronu. Jenže to může vést i ke snížení testosteronu v krvi, což by se mohlo podepsat na mužově nižší sexuální touze. Proto se skrz gel do těla uvádí syntetický testosteron. Gel tak na jedné straně způsobuje dočasnou neplodnost, na druhé stabilizuje hladiny testosteronu, minimalizuje nežádoucí účinky.

Aplikuje se jednou denně na ramena, plodnost dokáže potlačit v řádu týdnů. Právě to testy aktuálně upřesňují. Zahrnují na čtyři stovky dvojic a jejich průběžná data jsou podle výzkumníků nadějná. Například v létě roku 2022 se již pochlubili, že účinnost se zdá být stejná, nebo dokonce vyšší než v případě hormonální antikoncepce pro ženy.

Aktuálně se výzkumnický tým zaměřil na shrnutí rychlosti nástupu účinků. Očekával přitom, že se dostaví mezi dvanáctým a patnáctým týdnem po začátku každodenní aplikace. Ve skutečnosti efekt nastal dřív. Mediánová délka potřebná pro potlačení počtu spermií byla mezi pouhými čtyřmi a osmi týdny. Mnozí účastníci přitom měření v takto rané fázi unikli, vědci totiž nepředpokládali, že by se počet spermií mohl začít snižovat tak brzy, takže ho takto záhy u všech ani nezkoumali.

„Výsledky nás opravdu potěšily. Máme za to, že gel zatraktivní pro lidi, kteří nechtějí čekat například tři měsíce, než se účinků hormonální antikoncepce dosáhne,“ říká Diana Blithe, která testy vedla. Zdůrazňuje, že testy ještě dobíhají, podtrhuje však, že dosud všechny jejich výsledky potvrdily jak účinnost, tak bezpečnost gelu. Podle jejího soudu mu paradoxně může pomoct i špatná reputace, kterou hormonální antikoncepční prostředky pro muže obecně mají. Když pánové zjistí, že gel žádné vedlejší účinky nemá, získá pověst prostředku, který opravdu vyniká.

I tak však budou muži muset čekat. Příští rok si výzkumníci sednou s americkým regulačním úřadem nad další plán, bude obnášet ještě rozsáhlejší testy. Mezitím bude vývojářská instituce hledat komerčního partnera, který by zajišťoval výrobu. Než se gel objeví na trhu, potrvá to proto ještě několik let, informuje server Quartz.