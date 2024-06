Bláznivá sezona, líčí mykolog. Sbírají se masáci i stročky, rostou podzimní druhy

Česko na přelomu měsíce zažilo poměrně deštivé období, po kterém se říká, že houby rostou. Je to pravda?

Je to tak, houby rostou. Sezona je teď výborná, nicméně sucho už na nich někde pomalu zanechává následky.

Do kterých míst mají tedy natěšení houbaři vyrazit?

Aktuální výskyt v podstatě kopíruje dřívější mapu srážek. Zároveň také záleží na typu lesa. Objevovat se začaly nejprve v listnatých lesích, zejména v dubových a bukových. Tam nejprve rostly hřiby dubové, lišky bledé nebo holubinky. Teď už začínají růst i ve smrkových lesích. Tam to trvá vždycky déle.

Takže se mají lidé řídit tím, kde nejvíce pršelo?

V podstatě ano, záleží ale také na tom, jak často tam pršelo. Jeden velký déšť nic nespasí. Já teď jezdím třeba do Brd. Mezi dvěma vesnicemi je to pět kilometrů, nicméně i přesto máte v jedné nasbíraný košík za 20 minut a ve druhé vám zabere tři hodiny naplnit ho alespoň do půlky.

Pravděpodobnost růstu hub k 14. červnu 2024

Co se dá momentálně v českých lesích najít? Různí se to podle území?

Je to vesměs stejné. Že by byla pravá hřibová sezona, se říct nedá. Aktuálně je taková ta první vlna hřibů smrkových, sem tam se objeví hřib kovář. Co ale hodně roste, jsou křemenáči březoví.

Nejčastěji se však dá v lesích najít muchomůrka růžovka, čili masák, která patří k těm nejchutnějším. Sbírat by ji měl ale pouze ten, kdo ji bezpečně rozezná od muchomůrky tygrované.

Jak zamezit záměně?

Důležité je detailně znát jejich rozlišovací znaky. Všechny. A neurčovat to pouze podle jednoho znaku. Neznalost a nedůslednost by mohla mít fatální následky. Přijde mi, že lidé sní cokoliv, co v lese najdou. Kouknou se na internet a řeknou si: „Je to ono.“ Zejména začátečníky by o jedlosti měl vždy ubezpečit nějaký odborník, případně mykologická poradna.

Zaznamenal jste v lesích i nějaké méně známé druhy hub?

Rostou už typicky podzimní druhy. Je to úplně zblázněná sezona, celé to přeskočilo. Našel jsem už stročky trubkovité či rysce smrkové. Houby, které tradičně rostou až na podzim.

A budou růst i na podzim?

Určitě. Když budou vhodné podmínky, tak vyrostou znova.

Máte nějaký tip pro méně zkušené houbaře?

Viděl jsem, že lidé hodně sbírají například suchohřiby. Ty v mokrém počasí rádi začínají plesnivět. Kolikrát tam ta plíseň nemusí být ani dobře vidět, ale už jsou zdravotně závadné.

Jakmile je houba naplesnivělá, tak by se neměla ořezávat, ale rovnou celá vyhodit. Jiné je to s červivou houbou, tam stačí vykrojit pouze špatnou část.