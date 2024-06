Ahoj, bacha, grázl. Jak vznikla slova? Na hulváta jsem ještě nepřišel, říká vědec

Název týdeníku TÉMA je odvozen z řeckého thema. „Doslova to znamenáto, co je před námi položené – tedy námět k diskusi a podobně,“ vysvětluje bohemista doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D., autor Českého etymologického slovníku objasňujícího původ jedenácti tisíc českých slov a dalších odvozenin. Věnujete-li čas vydání TÉMATU, které čtete, dozvíte se, jak souvisí Faust s jádrem pudla, španělská vesnice s římským císařem Karlem V., veverka s platidlem nebo co znamená dron a jak vzniklo slovo pro falešnou zprávu hoax. | foto: Tomáš Krist, MAFRA