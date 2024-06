Zvedá železo, tančí. Dřív jsem měla metrák, říká holka, co ráda cvičí

Změna je možná. Jenže zdravější tělo už teď může být „jen“ příjemný bonus, celá desetiletá cesta dala Zuzaně Tomanové hodně hlavně mentálně, říká.

Její příběh je vlastně cestou od sezení na gauči a obezity k dalším a dalším metám. Nejprve ke zdravějšímu tělu, pak přišel čas na ohledy na estetickou působivost svalů, teď zase na silácké dovednosti a těžké váhy, ale taky na eleganci pohybu.

Jakkoli se však celé putování Zuzany Tomanové točí kolem těla, největší poučení z jejích posledních deseti let se však týká hlavy, mysli. „Mentálně mě to posunulo, zvítězila jsem nad sebou, dospěla jsem díky tomu. Postava, tělo je už spíš jen bonus,“ usmívá se žena, co má na svém instagramovém profilu charakteristiku „ta holka, co ráda cvičí a občas v něčem závodí“.

Z výčtu vašich aktivit se zdá, že jste se pro pohyb narodila. Jenže ne. Cestu jste si k němu našla později, proč?

Sport od dětství nebyl mou silnou stránkou, na základní škole jsem měla k tělocviku spíš odpor. Výmluvy, omluvenky. Navíc jsem odmala měla sklon k obezitě, prošla jsem si i šikanou. A po dvacítce jsem se k tomu našla v počítačových hrách, přítel jim holdoval taky. Až před deseti lety, bylo mi nějakých čtyřiadvacet, jsem si řekla, že to musím změnit.

Co bylo tím důvodem, který už se nedal přehlédnout, zamluvit, přejít?

Že jsem skoro pokořila metrák. Při svých 163 centimetrech jsem měla 96 kilo. Mám hypofunkci štítné žlázy, to zpomaluje metabolismus, na to jsem se dřív i vymlouvala: jsi nemocná, tak jsi tlustá, no. Jenže při takové hmotnosti už není na vytáčky prostor. Prostě jsem si řekla, že tohle fakt nechci.

A nakráčela jste do posilovny?

Nejdřív jsem se učila lépe jíst, s pomocí kamarádky, chodila jsem nordic walking, nic extrémního. Pak fitko, samozřejmě jsem si zaplatila trenéra, páchat na sobě škody, pokusy podle YouTube, je špatná volba. Ale samozřejmě jsem tam šla i tak s obavami, že se tam na mě budou divně koukat, že se ztrapním. Byly přehnané. Ale dnes, po tom všem a kdy jsem ve fitku jako doma, dávám klobouk dolů před všemi, kdo do toho jdou dočista zvenku. I když se není čeho bát.

Chytlo vás posilování od začátku?

Našla jsem se v tom. Endorfiny jsou relax, soupeřit sama se sebou, vydávat se ze své komfortní zóny, překonávat vlastní hranice, je pro mě svým způsobem droga.

Vy hranice překonáváte docela viditelně, protože jste jen u lážoplážo posilování neskončila.

Líbí se mi posouvat se. Jako hobík jsem proto okusila crossfit, taky běhy Predator Race. Když jsem z původní hmotnosti byla někde u sedmdesáti kilogramů, nechtěla jsem se zastavit – a začala jsem pokukovat po kulturistice. Vždycky se mně líbila, v mužském i ženském provedení, ten sport jsem obdivovala, ale nikdy jsem nevěřila, že bych k tomu mohla se svou postavou dojít. Pak začala nabírat klientky pro přípravu na závody Sabina Doležalová, moje oblíbená závodnice v bikiny fitness. Nastoupila jsem k ní.

Pomýšlela jste na závody?

Ani náhodou. Chtěla jsem jen vyzkoušet, co dokáže moje tělo, jestli ještě dalších dvacet kilo shodím, jestli se dostanu do závodní formy – ale to bylo všechno, vystavovat se na pódiu natřená dohněda, takové ambice jsem neměla. No, přišly ale docela rychle. I proto, že mně okolí říkalo, že by to byla škoda nezkusit. I proto, že i mně to škoda přišla, při všem tom úsilí a dřině. A taky jsem trochu extrovertka. Naboural to covid, ale nakonec jsem si na pódium stoupla, na závodech jsem potkala kulturistky, které byly samozřejmě mnohem dál, ale cíl jsem si splnila.

Po soutěži jste však zaškobrtla a musela se vyrovnávat s výzvou, kterou jste si nevybrala.

Je to tak, ale mohla jsem si za to sama. A vypovídá to o tom, jak je kulturistika náročná. Protože to ilustruje, že přistát po soutěži zpátky do běžného provozu, běžné stravy a běžného těla, je stejně obtížné jako příprava na ni. A že to obnáší akceptovat, že soutěžní tělo není napořád.

Pár fotek a netruchlit

Takto vypadá soutěžní forma.

Co se vám tehdy, po soutěži vymklo z rukou?

Stejně jako před soutěží musí člověk upravit jídelníček, aby se zbavil tuků, pracuje s příjmem vody, musí se po závodech postupně, opatrně i rozjídat. Já začala jíst hodně a příliš rychle. A sklony k přibírání prostě mám, takže tělo reagovalo. To se samozřejmě podepíše na psychice, i tak se prostě musíte smířit s tím, že pokud nejste profesionálové, tělo v soutěžní formě nebudete mít pořád. A mentálně se srovnat s tím, že ten vybojovaný pekáč buchet nebudete mít 365 dní v roce, je masakr, hlavně pro holky, ty jsou v tomto ohledu křehčí.

Takže šlo i o to srovnat se s tím, že to vymodelované tělo nebude na pořád.

Přesně tak, a uspěchaným rozjedením se jsem to ještě podtrhla. Mentálně jsem se v tom plácala dobrého půlroku, přejídání se, výčitky, točila jsem se v kruzích.

Po soutěži je tedy potřeba připravit se na návrat do běžného stavu a k „normálnímu“ jídlu, akceptací nesoutěžního těla…

Příprava na soutěž je samozřejmě masakr, řehole – ale fáze po ní je výzvou jinak. Na soutěž se připravujete jako na něco mimořádného, cíl je jasný a výjimečný, prostě to ctíte. Příprava na stav po soutěži může být mentálně ošidná.

Nakonec jste se z toho dostala?

I díky manželovi a okolí. Do druhých závodů, byly po pauze loni na podzim, jsem už šla poučenější a mentálně silnější: Musím to ukočírovat, postupovat pomaleji. A prostě si udělám pár hezkejch fotek a s pekáčem buchet se rozloučím, smířím se s tím, že už to takový nebude.

Nebude?

Asi by mohlo, ale za ono trápení mně to nestojí. Celá ta paráda obnáší hromady peněz, trenéři, jídlo, plavky se pohybují v desítkách tisíc korun… A je to velký masakr. Na pódiu to vypadá moc hezky, ty pózy, krásné, vyrýsované svaly, všichni se usmívají, ale v zákulisí je to něco docela jiného.

Nelítostná konkurence?



Strongman Energy Vrdy Silácká soutěž se ve Vrdech koná v sobotu 15. června, v 9.00 hodin startují začátečníci, ve 12.30 ženy, v 15.00 profesionálové.

Tu na mysli ani tak nemám, spíš obavu z rizika, že něco nevyjde. Tenhle sport se posuzuje vizuálně – a nebezpečí, že se něco pokazí, že porotě něco nesedne, je extra velké. Když zvedáte železo, prostě tu váhu zvednete, nebo ne. Tady je však proměnných spousta. Stačí, že se póza nepovede ideálně, že se usmějete málo, nebo moc, že špatně shodíte vodu, že vám špatně vyjde barva. Stačí, když se jeden z oněch detailů porotě nebude líbit a všechna dřina a pocení krve je navzdory všemu ostatnímu, co se povedlo, k ničemu.

K úspěchu je vachrlatá cesta.

Nikdy nevíte, kdo bude v porotě sedět, nikdy nevíte, jaký trend v oné sezoně sleduje, víc vysekané svaly, trochu zalitější, menší zadek, větší zadek, trefit se do toho je těžké. Kulturistika se strašně mění, když se podíváte dvacet let dozadu, v bikiny fitness soutěžila vlastně takové spíš holčičky, dneska jsou už i ty hodně osvalený. Takže se musíte snažit trefit do trendu – a do poslední chvíle přitom vlastně nevíte, jak přesně vám forma vyleze. Je to trochu abrakadabra. Ale říkám to, podtrhuju, se vší pokorou, jsem vlastně laik, co dřel, aby to zažil na pódiu i v zákulisí.

Jaká je v zákulisí atmosféra, při vší ostražitosti ke všem detailům?

Když jsem tam jednou vzala kamarádku, co dělá crossfit, říkala: „Panebože, to je prostě strašný.“ Ze svého sportu zná přátelské, uvolněné, vlastně festivalové zázemí, a tady nekoukla do docela jiného světa: „Všichni vypadáte jako úplné mrtvoly, jako před smrtí, vyhladovělí, bez energie.“ No, a pak z toho člověk musí na pódiu vytřískat úsměv, zatnout předpisově svaly, překonat křeče, nevnímat čůrky potu na zádech…

Takže po repete netoužíte?

Popravdě, zamítla jsem ho i s ohledem na svoje okolí. Blízkým jsem neskonale vděčná, že mě podporovalo, i když nesouhlasilo. A omlouvám se, jak protivná jsem bývala! Ale byla to zajímavá zkušenost. Mentálně i fyzicky mě to moc pošouplo dopředu. A jsem pyšná, že jsem to odjela kompletně naturálně.

Síla a vřelost

„Věř, makej, nevzdávej se, nefňukej a dokážeš to,“ říkala Zuzana Tomanová sama sobě.

V poslední době okoušíte docela jiný sport a docela jinou komunitu, než je fitness, kulturistická. Jak jste se dostala k siláckým soutěžím?

Můj manžel je strongman, dřív byl trojbojař, jel hlavně benchpress, v posledních třech letech se věnuje strongman disciplínám. Zažívala jsem závody s ním, líbilo se mi to, svým způsobem mě to k tomu táhlo. A po podzimních fitness závodech jsme si řekli, že se posunu tímhle směrem. I když jsem už dřív dřepovala, zvedala těžší váhy, než holky ve fitku zvedají. Je to zase další hranice, kterou chci pokořit.

Po zdravějším těle to byly předpisové svaly, teď síla.

Je to tak, ale konkrétní cíle zatím vlastně nemám. Turnaj ve Vrdech bude vlastně můj první, jediný cíl je nezranit se a odejít po svých. Jedu tam jako benjamínek, moc mě motivují výkony ostatních.

Komunita i nálada na siláckých soutěžích je ovšem docela odlišná od oné kulturistické, ne?

Je to jako nebe a dudy! To se porovnávat ani nedá. Strongmani se hecují, fandí si, podporují se, pomáhají. Jeden jede disciplínu, ostatní na něj řvou, ať to nevzdává. Je to prostě přátelský. Soutěžně jsem okusila atmosféru na mistrovství v logliftu, jako totální začátečnice. A ty holky ke mně přistupovaly jako k sobě rovný, všechny jsou strašně fajn.

Co vám všechny mety a výzvy daly nejvíc?

Mentální posun, vůli, doklad, že zvládnu překonat sama sebe. Že jsem si skrze to vybudovala postavu, o které jsem dřív nemohla ani snít, to teď je vlastně jen bonus. Už vůbec bych ale nečekala, že cvičení může člověka tak moc posunout psychicky.

Dá se říct, že vám změnilo život?

Převrátilo mi ho vzhůru nohama. Vlastně už od začátku, když se mně začalo dařit váhu regulovat, když šla dolů, to ukončilo můj tehdejší šestiletý vztah. Začít dělat něco sama pro sebe, mít svůj zdravý život, byla velká změna, přinesla partnerovu žárlivost. Nebyla tím hlavním důvodem, ale dílem skládačky.

Cvičení vám současného partnera ale pro změnu poté dalo?

I když se na sociální sítě dívám obezřetně, spojily nás ony – a cvičení. Vlastně se mě přes Instagram zeptal, jestli spolu někdy nedáme trénink. Já souhlasila, dali jsme ho – a teď už trénujeme pět let, rok jako manželé.

Jedna položka vašeho pohybového portfolia je ovšem ryze ženská, že?

Jsem trochu schizofrenička! (smích) Jeden den zvedám hrozný rance, chodím si takhle pomalu se 180 kilama na zádech – a zrovna včera jsem byla tančit na podpatcích. Dělám High Heels Dance, tancuju na vysokých podpatcích. Když dělám takový chlapácký sport, chci se přece jen cítit i trochu jako princezna. Hrozně mě to baví.